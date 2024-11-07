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Manisa'da sivil katılım güçleniyor

MANİSA - Manisa, sivil katılımı güçlendirerek daha yaşanabilir bir şehir olma yolunda önemli bir adım olan Manisa Sivil Katılım Stratejisi ve Eylem Planı Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün faydalanıcısı olduğu ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın projenin etkin bir şekilde uygulanması ve izlenmesinde rol aldığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen "Türkiye'de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında hazırlanan Manisa Sivil Katılım Stratejisi ve Eylem Planı Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

MASKİ İkiz Kuleleri Hizmet Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Hale Evrim Akman'ın yanı sıra kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Yunusemre ve Şehzadeler Kent Konseyi ve mahalle muhtarları temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasında Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finansman Birimi Uzmanı Nilüfer Sivrikaya ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı AB Uzmanı Kayhan Özüm, projenin detayları ve sivil katılımın önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirdi.

"Yerel yönetimler olarak kent ve kentliye ait kaynakları yönetiyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, "Demokratik ve katılımcı yerel yönetimin gelişmesinde, barışçıl ve kapsayıcı toplumlar oluşmasında en önemli aktörler bugün burada. Merkezi idare birimleri, belediye, üniversite, muhtarlarımız, kent konseyimiz ve sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleriyle burada tek bir gaye var: şehirlerimizi sürdürülebilir kılmak ve mutlu bir yaşam ortamı oluşturmak. Biz, yerel yönetimler olarak çok önemli bir sorumluluk alıyor, kent ve kentliye ait kaynakları yönetiyoruz. Dolayısıyla burada kentin asıl sahipleriyle yani yönetişimin diğer unsurlarıyla birlikte çalışmayı, birlikte yönetmeyi, yönetime katılmayı gerektiriyor. Yerel demokrasinin gelişmesinin kent kültürü olarak yerleşmesini savunuyor ve inanıyoruz. Manisa için yaklaşık 1 yıllık ortak çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan strateji eylem planının belediyemiz strateji eylem planına yansımalarını uzmanlarından dinleyeceğiz" dedi.

Yerel dinamiklere uygun hazırlanan eylem planı

Konuşmaların ardından Sivil Katılım Projesi kapsamında kurulan Manisa Sivil Katılım Görev Gücü tarafından hazırlanan; Manisa'nın kendine özgü sosyal ve ekonomik dinamiklerine uygun olarak belirlenen üç öncelikli tematik alan etrafında şekillenen strateji ve eylem planın tanıtımı yapıldı. Kamu-sivil toplum işbirliğinin önemine vurgu yapan Manisa Sivil Katılım Stratejisi ve Eylem Planı'nın "Kırılgan Gruplar", "Gençlik" ve "Çevre ve İklim Değişikliği" öncelik alanlarında hazırlandığı belirtildi. Manisa Sivil Katılım Stratejisi ve Eylem Planı'nın yerel yönetimler ile vatandaşlar arasındaki iletişimi güçlendirme açısından büyük önem taşıdığı da vurgulandı.

Manisa Sivil Katılım Stratejisi ve Eylem Planı kırılgan grupların seslerini duyurmalarını, haklarını talep etmelerini ve karar alma süreçlerine katılmalarını sağlayarak toplumsal bütünleşmeye katkı sunmayı amaçlıyor. Planla kırılgan grupların yerel yönetimlerle daha güçlü bir işbirliği içinde olması hedeflenirken, kamu-STK ilişkilerinin güçlendirilmesi önem arz ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin dijital uygulamalarla bu işbirliğini kolaylaştırması sağlanacak. Ayrıca, güncel teknolojik araçların kullanılması ve yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak çözüm odaklı stratejiler geliştirilmesi, bu planın sürdürülebilirliğini artıracaktır.

Gençlerin sivil katılımını güçlendiren somut adımlar

Manisa Sivil Katılım Stratejisi ve Eylem Planı ile gençler arasında farkındalık oluşturmayı hedefleyen lise ve üniversite etkinlikleri, kent konseyleri bünyesinde Gençlik Meclisi'nin kurulması ve gençlerin fikirlerini belediye yöneticilerine iletebileceği "Mikrofon Gençlerde Buluşmaları" gibi somut faaliyetlerle gençlerin topluma katılımını teşvik ediyor. Ayrıca, yerel yönetimlerin gençlere yönelik teşvikleri, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan gönüllülük çalışmaları ve başarı hikayelerinin paylaşılması, gençlerin toplumsal süreçlere daha aktif katılmasını sağlayacak önemli adımlar olarak ortaya çıkıyor.

İklim Değişikliği ile mücadelede toplumun rolü artıyor

Manisa Sivil Katılım Stratejisi ve Eylem Planı gençlerden mahalle sakinlerine kadar toplumun tüm kesimlerini çevreye duyarlı hale getirmeyi hedefliyor. İklim Festivali ve ağaç dikim etkinlikleri gibi faaliyetlerle çevre bilinci artırılırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulacak Dijital İklim Platformu, halkın bu süreçlere aktif katılımını sağlayacak. Ayrıca, yerelde pilot mahallelerde düzenlenecek atölye ve geri dönüşüm projeleri, sürdürülebilir bir çevre hareketinin temelini oluşturacak.

Manisa'nın yerel dinamiklerine uygun olarak hazırlanan Manisa Sivil Katılım Stratejisi ve Eylem Planı ayrıca kentin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmasına da katkıda bulunacak.