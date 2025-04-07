Manisa'daki orman yangınlarının izi siliniyor - Son Dakika
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Manisa'daki orman yangınlarının izi siliniyor

Manisa'daki orman yangınlarının izi siliniyor Manisa'da 2024 yılında çıkan orman yangınlarında ekili alanları yanan üreticilere toplam 66 bin 580 adet zeytin ve ceviz fidanı teslim edildi Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2024 yazında çıkan orman yangınlarında ekili dikili alanları önemli ölçüde...

07.04.2025 15:20  Güncelleme: 15:23
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Manisa'daki orman yangınlarının izi siliniyor

Manisa'da 2024 yılında çıkan orman yangınlarında ekili alanları yanan üreticilere toplam 66 bin 580 adet zeytin ve ceviz fidanı teslim edildi

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2024 yazında çıkan orman yangınlarında ekili dikili alanları önemli ölçüde yanan üreticilere, yüzde 100 hibeyle fidan desteğinde bulundu. 2024 yazında 7 ilçedeki orman yangınlarından zarar gören 330 üreticiye, toplam 66 bin 580 adet zeytin ve ceviz fidanı teslim edildi.

Yangında zarar gören üreticilerle buluşarak fidanları teslim eden Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, felaket esnasında insanların yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bugün de yanlarında olduğunu ve yarın da beraber olmaya devam edeceğini söyledi. Pınar, "Dağıttığımız arı kovanları ve fidanlar ile birlikte yangında zarar gören üreticilerimize yaklaşık 5 milyon liralık bir destek yapmış olacağız" dedi.

Fidan dağıtımı yapıldı

Gördes'te Boyalı, Karayakup, Merkeztepe ve Yeniköy mahallelerinde 77 üreticiye 29 bin 215 adet zeytin; Salihli'de Hacıhıdır, Kemer, Kurttutan, Kale, Yağbasan, Karasavcı, Dombaylı ve Eminbey mahallelerinde 150 üreticiye 29 bin 932 adet zeytin ve ceviz; Alaşehir İsmailbey Mahallesi'nde 24 üreticiye 5 bin 835 adet zeytin; Soma'da Tekeli, Işıklar, Karacakaş ve Bayat mahallelerinde 63 üreticiye bin 939 adet zeytin, Saruhanlı Büyükbelen, Lütfiye ve Pınarbaşı mahallerinde 11 üreticiye bin 170 zeytin, Akhisar'da Eroğlu Mahallesinde 30 adet zeytin, Şehzadeler Sancaklıçeşmebaşı Mahallesinde 2 üreticiye 150 adet zeytin fidanı teslim edildi.

"İyi günde, kötü günde hep yanınızdayız"

Geçtiğimiz yaz yaşanan büyük yangının başladığı Gördes İlçesi Boyalı Mahallesi'nde üreticilere fidanları teslim eden Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in hepinize selamlarını iletiyorum. Bugün Boyalı köyünden başlayıp Salihli'ye kadar ilerleyen yangının, büyük bir felaketin izlerini silmek için o gün de burada olan Büyükşehir Belediyesi yine burada. Yarın da sizinle omuz omuza ve beraber olmaya devam edeceğiz. Sayın Başkanımızın özel ilgi ve gayretleri her zaman yanınızda. İyi günde, kötü günde hep yanınızda olduğumuzu hissetmenizi istiyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta ise "Geçtiğimiz yaz Manisa, afet boyutuna ulaşan çok ciddi yangınlar atlattı. En çok Salihli ve Gördes ilçelerimiz etkilendi. Bize hasar tespit raporlarıyla ulaşan zararların yaralarını sarmak için il genelinde 66 bin 580 adet fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Desteklerden; İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve hasar tespit komisyonları tarafından hasarları tespit edilen üreticiler yararlandı. İnşallah bir daha böyle afetler görmeyiz" ifadelerini kullandı.

"Başkanımız Ferdi Zeyrek tarıma ve kırsala çok değer veriyor"

Geçen yaz yaşanan yangınlardan çiftçilerin çok mağdur olduğunu belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Ziraat Odası olarak yangın başladığı andan şu ana kadar çiftçilerimizin hiç yanından ayrılmadık. Sağ olsun Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek tarıma ve kırsala çok değer veriyor. Biz de oda olarak onunla birlikte hareket ediyoruz. Toprak analizi yapıyoruz Büyükşehir'le beraber. Elimizden geldiği kadar Ferdi Başkanımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Çünkü o bizim yanımızda, çiftçimizin yanında. Ayırdığı bütçeyle, yaptığı hizmetlerle bunu görüyoruz. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum" dedi.

Çiftçinin yüzü güldü

Gördes Boyalı Mahallesi'nde yaşayan Şaban Şeref, "14 Ağustos'ta yangın çıktı. Zeytinlerimiz yandı. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanımız duymuş. Bize yardım ediyor. Allah razı olsun, her zaman yanımızda. Allah yolunu ve bahtını açık etsin. Yangında 90 tane kardeşimin, 30 tane de benim zeytin ağacım yandı. Bugün 30 tane kendime, 90 tane kardeşime alacağım. Ferdi Başkanımızdan çok memnunuz. Yangın sonrasında ve köyümüzün bazı işlerinde çok yardımcı oluyor. Gördes Belediye Başkanımız İbrahim Büke de. Allah razı olsun hepsinden" diye konuştu.

"Biz talep bile etmeden fidanları gönderdiler"

Boyalı Mahallesi'nden Mustafa Yıldız, "Bizim evlerimiz de yandı. 6 tane evimiz yandı mahallemizde. Zeytinler de yandı. Zeytinliğin parsel numarasını göndermiştim ben. 225 tane fidan yazmışlar, sağ olsunlar. Biz talep etmeden Büyükşehir Belediyesi bu fidanları bize gönderdi" dedi.

Salihli Kale Mahallesi Muhtarı Yıldıray Bozdağ, "Bugün Başkanımızın gönderdiği fidanları dağıtıyoruz, kendisine teşekkür ediyorum. Yangında en çok zarar gören yerlerden biriyiz. Bütün ormanlık alanlarımız ve zeytinliklerimiz yandı. Çiftçinin yüzü güldü. Alamayanlar var, alabilenler var. Zeytinlikler tekrar yenilenecek" ifadeleri kullandı.

Salihli Kale Mahallesi'nde yaşayan Erol Akçay, "Çıkan yangın 4 gün sürdü. Bizim burası da 2 gün yandı. Zeytinlerimiz yandı. Biz yanmadığımıza dua ediyoruz. 4 gün dışarıda yattık. Mağdur duruma düştük. Geldiler şimdi zeytin dağıtıyorlar. Allah bin kere razı olsun derim. Vatanımıza milletimize, hepimize hayırlı olsun. O gün de bugün de hep yanımızdaydılar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'daki orman yangınlarının izi siliniyor - Son Dakika

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