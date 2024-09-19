Manisa\'da Gaziler Günü Kutlandı

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19 Eylül Gaziler Günü Manisa'nın ilçelerinde düzenlenen programlarla anıldı. Gaziler tarafından çelenklerin sunulduğu törenlerde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm gaziler ile şehitler rahmet anıldı.

Manisa'nın Kula, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kula'daki program

Kula'da 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kıbrıs Gazisi İsmail Kara yaptı. Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine binaen şiirler okunmasının ardından program ilçe şehitliğinde devam etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla devam eden programda, şehitler yad edildi

Gaziler Günü münasebetiyle düzenlenen programa Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Ahmet Şentürk, Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kula Şubesi Başkanı Mehmet Çürük, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, Kula Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Ahmet Buğra Ergün, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Alaşehir'deki program

Alaşehir'de Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Günün anlamını belirten konuşmaların ardından Alaşehir Asri Mezarlıkta bulunan şehit mezarları ve Yeni Mezarlıkta bulunan Gazilerin mezarları başında dualar edildi. Daha sonra Karşıyaka Parkı'nda bulunan Gaziler Derneği binası önünde pilav ikramı yapıldı. Törenlere Kaymakam Alper Faruk Güngör, Garnizon Komutan Ulaştırma Albay Atilla Yeşiltepe Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç, gaziler, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Sarıgöl'deki program

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Sarıgöl Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, İlçe Jandarma Komutanı Üst teğmen İsmet Altun, İlçe Emniyet Müdür Vekili komiser Ömür Akif Aydoğdu, Sarıgöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Karakuş, Kıbrıs Gazileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Sarıgöl Muharip Gaziler Başkanı Mustafa Karakuş tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. - MANİSA