Manisa Salihli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor

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(MANİSA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde gündüz saatlerinde çıkan orman yangınını kontrol almak için 8 saati aşkın süredir havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesi Hacıbektaşlı Mahallesi Gümüşçayı mevkiinde saat 14.40'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürdürülüyor.

Havanın kararmasıyla gece görüşlü helikopterlerin de müdahale ettiği yangına ilişkin Manisa Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada "Salihli İlçemiz Hacıbektaşlı Mahallesi Gümüşçayı mevkiinde çıkan yangına; 2 Gece Görüşlü Helikopter, 71 Söndürme Ekibi, 9 İş Makinası, 3 Sağlık Ekibi, 10 Jandarma Ekibi, 5 Arama Kurtarma Ekibi, 27 gönüllü olmak üzere toplam 255 personel ile müdahale edilmeye devam edilmektedir" denildi