Manisa Valisi Vahdettin Özkan çalışmalara hızlı başladı - Son Dakika
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Manisa Valisi Vahdettin Özkan çalışmalara hızlı başladı

Manisa Valisi Vahdettin Özkan çalışmalara hızlı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Konya Valiliği görevinden Manisa Valiliğine atanan ve geçtiğimiz 27 Eylül'de görevine başlayan Vali Vahdettin Özkan, bir yandan şehirdeki kamu yöneticileriyle yeni döneme ilişkin istişarelerde bulunurken, diğer yandan makamında ziyaretçilerini ağırlıyor.

02.10.2024 10:11  Güncelleme: 10:13
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Konya Valiliği görevinden Manisa Valiliğine atanan ve geçtiğimiz 27 Eylül'de görevine başlayan Vali Vahdettin Özkan, bir yandan şehirdeki kamu yöneticileriyle yeni döneme ilişkin istişarelerde bulunurken, diğer yandan makamında ziyaretçilerini ağırlıyor. Gün içerisinde ilçe programları da yapan Vali Özkan, bu kapsamda Soma, Kırkağaç, Akhisar ve Saruhanlı ilçelerini ziyaret ederek, bölgedeki kamu ve özel sektör hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığının 19.09.2024 tarihli Valiler Kararnamesiyle Konya'dan Manisa'ya atanan Vali Vahdettin Özkan göreve hızlı başladı. Göreve başlar başlamaz, il genelindeki kamu yöneticileriyle toplantılar gerçekleştiren Vali Özkan, devam eden projeler hakkında bilgi alarak, gelecek planlamaları üzerinde istişarelerde bulunuyor. Bu kapsamda Vali Vahdettin Özkan, vali yardımcıları ve merkez ilçe kaymakamları ile Manisa'da kamu kurumları tarafından yürütülen çalışmalar ve projelere ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı, planlama ve kalkınma uzmanlarından oluşan heyet ile devam eden kamu yatırımları ve Manisa'nın potansiyeline katkı sağlayacak projeleri değerlendirdi. Vali Özkan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve rektör yardımcılarından oluşan heyeti misafir ederek kamu, üniversite, sanayi iş birliği konusunda yapılabileceklere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker ve Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal'ı da misafir eden Vali Özkan, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulundan oluşan heyetin ziyaretinde ise şehrin ticaret ve sanayi alt yapısının mevcut durumu, potansiyeli ile koruma ve kullanma dengesi içinde yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Vahdettin Özkan, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Yetimler Derneği Başkanı Yusuf Kıyışkan ve dernek üyelerinden oluşan heyeti de makamında ağırladı. Ziyaret dolayısıyla kendilerine teşekkür eden Vali Özkan "Şehitlerimizin emaneti ailelerine ve gazilerimize hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Tüm kamu birimleri sizlerin emrindedir." dedi. Vali Özkan, şehit aileleri ve gazilerle tek tek sohbet etti.

Vali Özkan ilçe ziyaretlerine devam ediyor

Vali Vahdettin Özkan, bir yandan da bölgedeki potansiyeli ve ihtiyaçları yerinde görüp ilçe hizmetlerinin takip ve iyileştirilmesi eylem planı için ilçelerde değerlendirmelerde bulunuyor. Gittiği ilçelerde kaymakamlıkları ziyaret eden Vali Özkan, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum yetkilileriyle birlikte yapılan çalışmalar, yürütülen kamu hizmetleri ve iyileştirme projelerini değerlendirdi. Vali Özkan bu kapsamda Soma, Kırkağaç, Akhisar ve Saruhanlı ilçelerine ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Soma Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Vahdettin Özkan, ilçe protokolüyle bir araya gelerek, istişarelerde bulundu. Vali Vahdettin Özkan daha sonra Soma maden kazasında şehit olan 301 madencinin kabirlerini ziyaret etti. Şehit kabirlerine çiçek bırakan Vali Özkan, "Şehit olan 301 madencimizin acısını olayın yaşandığı ilk günkü gibi yüreğimizde hissediyoruz. Mekanları cennet olsun. Rabbim, ülkemizi her türlü felaketten korusun" dedi.

Vali Özkan, Soma ilçesinde depreme dayanıksız olması sebebiyle yıkılarak yeniden yapılmasına karar verilen yeni Hükümet Konağı inşaatında alanında incelemelerde bulundu, çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi aldı. Vali Özkan, "Binamızın yapımı vatandaşımıza daha modern ve güvenli hizmet sunma amacında önemli bir adım olacak" dedi.

Vali Özkan, Soma ilçesindeki değerlendirmeleri sonrası Kırkağaç Kaymakamlığını ziyaret ederek, yürütülen kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla istişarelerde bulundu. Akhisar ilçesine de ziyaret gerçekleştiren Vali Özkan, Akhisar Kaymakamı Murat Kütük ve ilçe yetkilileri ile bir araya gelerek, kentteki kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kaymakamlık çıkışı vatandaşlarla sohbet edip hatırlarını soran Vali Özkan, "Hizmetlerin yürütülmesinde vatandaşımız en önemli paydaşımız" dedi

Vali Vahdettin Özkan son olarak Saruhanlı ilçesini ziyaret etti. Saruhanlı Kaymakamı Murat Kütük'ten ilçede yapılan kamu çalışmaları ve yatırımları hakkında bilgi alan Vali Özkan, kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmaları dinledi.

Vali Özkan yapmış olduğu ziyaretlere ilişkin, "İlçelerimizde sanayi, tarım ve turizme ilişkin önceliklerimizi yerinde inceleyip bilgi aldık. İyileştirme ve geliştirme hedeflerimizi bu doğrultuda oluşturup daha güzel, gelişmiş ve mutlu bir Manisa için çalışacağız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa Valisi Vahdettin Özkan çalışmalara hızlı başladı - Son Dakika

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