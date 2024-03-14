Manisalı gençler Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri\'ne yoğun ilgi gösterdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Manisa'da açılan "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" etkinliğine Manisalı gençler yoğun ilgi gösterdi. Zafer Kalkınma Ajansının da yer aldığı etkinlikte gençler destek, hibe, burs, fon, kredi gibi teşvik unsurları hakkında bilgi alabilme imkanı buldu.
Manisa'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" etkinliği başladı. Yoğun ilgi gören etkinlikte Manisalı gençler devletin; destek, hibe, burs, fon, kredi gibi teşvik unsurlarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının uzman personeli ile yüz yüze iletişim kurabilme imkanı buldu.
Ayrıca gençlerin başarılı projelerinin de tanıtıldığı bu fuarda, gençlerin geleceklerini kurgularken, kariyerlerini planlarken devletin hangi imkanlarıyla neler yapabilecekleri hususunda bilgilenme fırsatı buldu.
Etkinlik hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günü etkinliği Manisa'da 22. kez düzenleniyor. 2018 yılından bu yana devlet millet arasındaki iletişimin en güçlü halinin yansıtılması, vatandaşlara kamu hizmetlerinin detaylı bir şekilde anlatılması amacıyla İletişim Başkanlığının koordinesiyle yaklaşık kamu kurumu, bakanlık ve Cumhurbaşkanlığına bağlı ofislerle 40'a yakın kurumun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Manisa Osmanlı Devletinde de çok önemli bir kentimiz olmakla beraber bugün gençlerin katılımının da yoğun olduğunu görüyoruz. İletişim Başkanlığımız vatandaşlarımıza Türkiye markasının daha güçlü, Türkiye'nin de kamu hizmetleri anlamında sunduğu kamu hizmetleri ve faaliyetlerinin ve aynı zamanda hibelerinin de ne kadar geniş ölçüde olduğunu göstermesi açısından çok faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bu etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
Etkinlikte Zafer Kalkınma Ajansı da hem TR33 Bölgesindeki Manisa Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerini hem de Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan internet sitesi üzerinden 81 ildeki devlet teşvikleri hakkında gençlere bilgilendirmelerde bulundu. Zafer Kalkınma Ajansında Manisa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Cansu Uyar, "Zafer Kalkınma Ajansı olarak TR33 Bölgesinde, Manisa Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bugün fuarda da hem Zafer Kalkınma Ajansı olarak kendi desteklerimizden yatırımcılarımıza, genç girişimcilerimize bilgi vermek üzere buradayız. Hem de Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 'Yatırıma Destek' internet sitemizi tanıtıyoruz. Bu internet sitesi üzerinden tüm devlet desteklerine yatırımcılar, girişimciler erişim sağlayabiliyorlar. Bu platformda hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırım teşvikleri hakkında bilgi edinip teşvik hesaplamalarını yapabiliyorlar hem de tüm devlet desteklerini tek bir platformdan izleyerek açık destekler hakkında bilgi edinebiliyorlar. Aynı zamanda 81 ilde faaliyet gösteren kalkınma ajansları uzmanlarına sorularını ileterek yatırımlarıyla ilgili merak ettikleri tüm unsurlarla bilgili bilgi alabiliyorlar" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, gençler Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan tanıtım stantlarına da yoğun ilgi gösterdi. Stantlarda kuyruk oluşturan gençler, gerek emniyet gerekse de jandarma personellerinden yürütülen faaliyetler ve teknolojik cihazlar hakkında bilgi aldı. Gençler araç kazalarında emniyet kemeri kullanımının önemi ve alkolün oluşturduğu olumsuz etkileri emniyet ve jandarma personelleri tarafından hazırlanan simülasyonda deneyimleme imkanı da buldu. - MANİSA
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