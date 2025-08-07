Manş Denizi'nde Göçmenler Gözaltına Alındı

İngiltere ve Fransa tarafından Manş Denizi üzerinden yapılan yasa dışı göçle mücadele için imzalanan anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye ulaşan göçmenler gözaltına alındı.

İngiltere ve Fransa, Manş Denizi üzerinden yapılan yasa dışı göçle mücadele için imzaladığı Fransa-İngiliz Göçmen Değişim Anlaşması geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden günler sonra Maş Denizi'nden geçmeye çalışan ilk göçmenler, "bir içeri bir dışarı" (one in, one out) olarak da bilinen anlaşma kapsamında gözaltına alındı. Manş Denizi kıyısındaki Dover'da karaya çıkan göçmenler Sınır Muhafaza Birlikleri tarafından gözaltına alınarak Fransa'ya geri gönderilene kadar göçmen gözaltı merkezlerinde tutulacak.

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, konuya ilişkin açıklamasında göçmenlerin gözaltına alındığını doğrulayarak kaç göçmenin gözaltında tutulduğunu değinmedi. "Göçmenlik gözaltı merkezlerine nakiller şu anda devam ediyor. Bu nedenle suç çetelerinin kolayca kullanıp istismar edebileceği operasyonel ayrıntıları paylaşmayacağız. Ancak kimsenin şüphesi olmamalı. Bundan sonra gelen herkes gözaltına alınabilir ve geri gönderilebilir" dedi. İlk göçmenlerin birkaç hafta içinde geri gönderilebileceğini söyleyen Cooper "Bu pilot uygulama yeni başladı ve zamanla gelişecek. Ancak Fransa'nın güvenli bir ülke olduğu da açık. Bu nedenle insanların yapacağı her türlü yasal itiraza karşı koyacağız" ifadelerini kullandı.

Fransa ve İngiltere'den "bir içeri bir dışarı" anlaşması

İngiltere ve Fransa, Manş Denizi üzerinden yapılan yasa dışı göçle mücadelede Fransa-İngiliz Göçmen Değişim Anlaşması'nı imzalamıştı. Manş Denizi'nde insan kaçakçılığının engellenmesinin amaçlandığı anlaşma "bir içeri bir dışarı" olarak da biliniyor. Anlaşma kapsamında Fransa, yasa dışı yollarla İngiltere'ye geçen ancak aile bağlarını kanıtlamayan göçmenleri geri kabul edecek. İngiltere ise, Fransa'nın geri aldığı her bir göçmen karşılığında İngiltere ile aile bağlarını kanıtlayan bir Fransız göçmene sığınma hakkı tanıyacak. Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren uygulamanın 11 ay uygulanması bekleniyor. İngiltere, böylece sınır geçişinde bulunmamış, güvenlik ve uygunluk kontrollerinden geçebilen eşit sayıda sığınmacıyı kabul etmiş olacak.

İngiliz yetkililer, anlaşma çerçevesinde küçük teknelerle gelen göçmenleri 3 gün içinde Fransa'ya geri gönderebilmek için sevk işlemlerini gerçekleştirmeyi hedeflerken Fransız yetkililerin de 14 gün içinde İngiliz tarafına yanıt vermesi gerekiyor. Anlaşmaya göre, Fransa'daki yetişkinler ve aileler, İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan çevrimiçi bir platform aracılığıyla Birleşik Krallık'a gelmek istediklerini belirtebilir. İstekte bulunan kişilerin uygunluk kriterlerini karşılaması, standart vize başvuru sürecinden ve güvenlik kontrollerinden geçmesi gerekiyor. Başvuruları kabul edilenler Birleşik Krallık'ta 3 ay süreyle sığınma talebinde veya vize başvurusunda bulunabilecek.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın anlaşmayı geniş kitlelere duyurmak amacıyla önümüzdeki günlerde Fransa'nın kuzeyinde bir kampanya başlatması bekleniyor.

Manş Denizi'nden geçişler yüzde 49 oranında arttı

30 Temmuz itibariyle yapılan açıklamada 2025 yılında Manş Denizi'ni küçük botlarla geçenlerin sayısı 25 bin olarak açıklanırken bu sayının 2024 yılının aynı dönemine göre kıyasla yaklaşık yüzde 49 daha yüksek olduğu kaydedildi. - LONDRA