Yerel

Mansur Yavaş belediye konserlerinin maliyetlerini açıkladı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin düzenlediği konserlerle ilgili iddialara düzenlediği basın toplantısıyla cevap verdi. Yavaş, Ebru Gündeş ve ekibine 4 milyon 750 bin lira ödendiğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan Cumhuriyetin 101'inci yılı etkinliklerinde Ebru Güneş'e 69 milyon lira ödendiği haberlerine ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Belediye Meclisi'nde konserlerle ilgili iddialara yanıt veren Yavaş, belediyenin harcamalarını içeren görseli paylaştı. Yavaş, belediye içerisindeki bazı kişilerin doğru olmayan bilgileri sızdırdığını söyleyerek, "Bu bilgiler üzerine bazı internet medyasından belki bizden bilgi alabilecekken bu bilgiyi doğru düzgün almadan 'Ankara Belediyesi bir konsere 69 milyon lira ödedi' diye servis etmeye başladılar. Her yerde olduğu gibi derhal olayı incelemeye başladık. Çünkü ben bir hukukçu olarak ne peşinen herkesi suçlu ilan ederim ne de araştırmadan nasıl olsa bu iftiradır diye bakmam. Şimdiye kadar da 5 yıl boyunca böyle davrandım" dedi.

"Hata yapan hatasının sonucuna katlanacaktır"

10 gündür tüm dosyaları incelediklerini dile getiren Yavaş, "Teftiş dairesinde 346 tane tane dosya açılmış. Benim dönemimde yine kendi dönemimde yapılan işlerle ilgili olarak 20 tane raporu savcılığa 53 kişinin cezalandırılması için ben göndermişim. Yani bizim tarzımızla, yönetimimizle hiç kimse bizim hiçbir bürokratımız suç ortağımız değil. Çalışanlarımızın hiçbirisi suç ortağımız değil. Hata yapan hatasının sonucuna katlanacaktır. Ama hiç kimseye de, hiçbir bürokratıma da elbet bu yapmıştır, bu etmiştir diyemem. Çünkü incelemeden bir sonuca varmak mümkün değil. Bugün internette yargısız infazlar yapıyorlar ama ben bir hukukçu olarak kendi personelime asla yargısız infaz yapamam. Dolayısıyla onların da savunmalarını alıp, durumun ortaya çıkarılmasından sonra elbette ki bu konular kamuoyuyla paylaşılacaktır. Eğer varsa da asla ve asla arkasında durmayız. Hatta dava açılırsa biz de davaya katılırız" diye konuştu.

"Resmi göreve de gitsem uçak biletlerimi tamamen kendim karşılarım"

Ankaralılara 5 yıl boyunca hizmet ederek son yapılan yerel seçimlerde neredeyse 3 Ankaralının 2'sinin oyunu alarak seçildiğinin altını çizen Yavaş, "Dolayısıyla bu seçim sonucunun sebebi israf yapmadan hiçbir harcamaya para yatırmamak, şatafatlı hayat sürmemek. Oldukça sade bir yaşantıyla o makamda otururken Ankara halkından aldığımız maaşı hak edecek şekilde 5 yıl boyunca hiçbir yerde benim bir fotoğrafımı göremediniz. Uçak biletlerimi birçok resmi görevime de gitsem tamamen kendim karşılarım. Bunu niye böyle yapıyorum? Ben böyle yapayım ki benim personelim de burada Ankara halkından gelen vergileri kullandığını bilsin. Bu şuurla, bu hassasiyette hareket etsin" şeklinde konuştu.

"Tam bir algı operasyonu içerisindeyiz"

2021 yılından itibaren ABB'nin düzenlediği bütün konserleri ekrana yansıtarak kamuoyu ile paylaşan Yavaş, "Böyle iddia edildiği gibi, algı yapıldığı gibi sanatçılara ödenen para yok arkadaşlar. Sanatçıların kaşe bedeli adı altında ücretleri bellidir ve bu ücretleri bütün kamu kuruluşlarında ve belediyelerde vardır. Yani ben 'Bilmiyorum bir sanatçının bedelini' diye kimse diyemez. Dolayısıyla tam bir algı operasyonu içerisindeyiz. 'Bir konser için şu kadar para verdi' denmek suretiyle maalesef böyle bir algı operasyonuna maruz kalmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Mamak metro ihalesi

Yeni yol, bulvar ve katlı kavşak projeleri ile ulaşım yatırımları hakkında da bilgi veren Yavaş, "Mamak metrosu 22 Kasım'da teklif almaya başlıyor. İnşallah 22 Kasım'dan sonra bir ay değerlendirme süresi var. Değerlendirme bittikten sonra kredi veren kuruluş tasdik ederse inşallah yakın zamanda bunu da atacağız" diye konuştu.

Belediyenin ödediği metro kesintileri hakkında da bilgi veren Yavaş, "Keçiören-Gar bağlatısının borcunu şubat ayında bitiriyoruz. Hiç metro yapmadı diyenlere bu metroları kim yaptı diye sormak lazım" dedi.

Konserlerin maaliyeti

Belediyenin gerçekleştirdiği konserlerle ilgili iddialara da cevap veren Yavaş konserlerin maaliyetine ilişkin şunları söyledi:

"TUSAŞ saldırısının olduğu gün konseri iptal ettik. 4 gün hiçbir çalışma yapılmadı. Daha sonra baskılar üzerine devam ettik. Devam edince sözleşme üzerindeki işlerin tamamı yapılamadı. İki ana konser için ses, sahne, ışık, LED ekran, ana sahne imalatı ve dekor 31 milyon 681 bin lira. Konser ve diğer hizmet kalemleri, Ebru Gündeş ve ekibine ödenen dahil 13 milyon 257 bin lira. Bunun içerisinde Ebru Gündeş'in kaşe bedeli zaten belli, ekibiyle beraber 4 milyon 750 bin lira. Bunun içerisinde Ebru Gündeş kaşe bedelini almıştır. Bunu da açıklamamızı istedi."

Mor ve Ötesi grubuna 71 milyon lira ödendiği iddiasına da cevap veren Yavaş, 17-18-19 Mayıs'taki Gülşen, Murat Boz, Mor ve Ötesi konserlerine ilişkin, "17-18-19 Mayıs'ta üç adet konser. Teknik kurulum 48 milyon lira, sanatçılara ve ekiplerine de ödenen para 30 milyon lira. 78 milyon 500 bin lira, üçe böldüğünüzde ne kadar aldıklarını göreceksiniz" dedi.