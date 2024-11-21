Mansur Yavaş'tan Grevdeki Maden İşçilerine Destek Ziyareti - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan Grevdeki Maden İşçilerine Destek Ziyareti

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, özelleştirmeye karşı grevde olan 500 maden işçisini ziyaret etti. Yavaş, işçilerin taleplerine destek olacağını belirtti.

21.11.2024 16:17  Güncelleme: 16:22
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Mansur Yavaş'tan grevdeki maden işçilerine destek ziyareti

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çayırhan'da özelleştirmeye karşı grev başlatan 500 maden işçisini ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çayırhan Termik Santrali'nde özelleştirmeye karşı greve giren 500 madenciyi ziyaret etti. Yavaş'a Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör ve Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap da eşlik etti. Başkan Yavaş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Öğrendiğim kadarıyla bakan yardımcısı gelmiş, gerekli bilgileri almışlar. Arkadaşlarımız eylemlerine devam ediyorlar. Biz de Ankara Büyükşehir, Nallıhan, Beypazarı Belediyeleri olarak kendilerine bu eylemleri süresince destek olmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Bu arada sayın bakanla biraz önce ben yazıştım. Önümüzdeki hafta buradaki temsilcileri kabul edeceğini, kömür üretimine son vermeyeceklerini bize bildirdi. Ben de bunu buradaki işçi arkadaşlara ilettim. Aynı zamanda buradaki arkadaşların sadece işleri açısından güvence istediklerini belirttik. Sendika başkanımız burada, temsilcimiz burada. İnşallah önümüzdeki hafta sayın bakanla görüşüp uygun bir yol bulunur diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar insanı kimse işsiz, ekmeksiz bırakmaz diye düşünüyorum. Bunlar zaten işi bilen insanlar. Burada üretimi devam ettiren insanlar. Bunları işten çıkarıp da bir başkasının yerine getirmesi pek mantıklı bir şey değil. Tereddüte düşüren noktalar; 4 ay içerisinde lojmanları boşaltın deyince buradaki işçileri işten çıkarıp yeni işçiler alınacağı endişesi var hepsinde. İnşallah bunlar da bakan beyle görüşüp de çözülür diye düşünüyorum. Biz arkadaşlara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Mansur Yavaş\'tan Grevdeki Maden İşçilerine Destek Ziyareti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mansur Yavaş'tan Grevdeki Maden İşçilerine Destek Ziyareti - Son Dakika

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