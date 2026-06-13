Mansurlu Mahalle Camii İbadete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mansurlu Mahalle Camii İbadete Açıldı

Mansurlu Mahalle Camii İbadete Açıldı
13.06.2026 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da deprem sonrası inşa edilen 130'uncu cami, Vali Masatlı'nın dualarıyla açıldı.

Hatay'da asrın felaketinin ardından inşa edilen 130'uncu cami olan Mansurlu Mahalle Camii, Vali Mustafa Masatlı'nın ve vatandaşların dualarıyla ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da büyük bir yıkım yaşanmış ve binlerce bina zarar görmüştü. Depremler sonrası bölgenin yeniden inşa ve ihya ve imar süreci için çalışmalara başlanmıştı. Hatay Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde depremde kullanılmaz hale gelen camilerin yerlerine yenilerinin inşası ve ihtiyaç duyulan mahallelere cami yapımı için harekete geçilmiş ve kısa sürede çalışmalara başlanmıştı. Hatay'da asrın felaketinden bu yana inşa edilen 130'uncu cami Antakya ilçesi Mansurlu Mahallesi'ne yapıldı. Hayırseverler ve mahalle sakinlerinin yardımıyla yapılan 'Mansurlu Mahalle Camii', Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve vatandaşların katılımıyla ibadete açıldı. Depremin ardından camilerin inşasının yanı sıra; 50 kuran kursu ve 13 gençlik merkezi hizmete alınırken 41 caminin inşaat çalışmaları sürüyor.

"130'uncu camimizi sizlerin de katılımıyla birlikte hizmete açmış olduk, diğer taraftan 50 kuran kursu ve 13 gençlik merkezi hizmetine sunuldu"

Asırların felaketinin ardından inşa edilen 130'uncu caminin ibadete açıldığını ifade eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Tarihi eserlerimizde ciddi derecede hasarlar oluştu ama o gün itibariyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve başkanlığında şehrimizin her tarafında her yanı ve yönüyle bir seferberlik halinde ihya, inşa ve imar çalışmaları başladı. Tabii 6 Şubat felaketiyle birlikte camilerimizde ciddi derecede hasar almıştı. Bu necip millet bu hayırsever insanlarımız buradaki dini tesislerimizin de tekrar hayata ayağa kaldırılmasıyla ilgili birtakım çalışmalar içerisine girdiler. Bugün de çok şükür 130'uncu camimizi sizlerin de katılımıyla birlikte hizmete açmış olduk. Diğer taraftan 50 tane kuran kursumuzu da vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Onun yanında 13 tane de gençlik merkezimiz yine deprem sonrası yapılarak çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunuldu. Bunun yanında 41 tane de camimizin şu an itibariyle inşaatı devam ediyor. 6 Şubat tarihi itibariyle Cumhurbaşkanımız sağ olsunlar bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Her zaman önceliği olduk ve diğer taraftan tabii kamu kurum kuruluş onun yanında da işte necip milletimiz gönlünden ne kopuyorsa burada insanlarımızın aynı yerde saf tutması, aynı gönül gönüle buluşması, işte semaya ellerini açarak, aynı dualarda ve dileklerde bulunması bakımından bu cami inşasına da katkı sundular. Ben hemşehrilerime canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Çünkü camilerimizi vatandaşlarımız ve hayırsever vatandaşlarımız yapıyor. İnşallah burada insanlarımızın buluştuğu, insanlarımızın bir arada niyaz ettiği geleceğimizle, dünyamızla ve ahiretimizle ilgili duaların buluştuğu bir mekan olarak Mansurlu mahallemizde hizmet verecek. Ben Mansurlu Camimizin, başta Antakya'mız olmak üzere Hatay'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Deprem, Yaşam, Yerel, Hatay, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mansurlu Mahalle Camii İbadete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti
“Belediye başkanıyım“ deyip 310 bin liralık vurgun yaptılar "Belediye başkanıyım" deyip 310 bin liralık vurgun yaptılar
Bahçede kanlar içinde bulundu Yanındaki detay kafaları karıştırdı Bahçede kanlar içinde bulundu! Yanındaki detay kafaları karıştırdı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor Hepsinin 2 ortak özelliği var Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü

09:36
Shakira’yı görünce kendini tutamadı Canlı yayını bırakıp yanına koştu
Shakira'yı görünce kendini tutamadı! Canlı yayını bırakıp yanına koştu
08:41
Hafta sonu planı yapanlar dikkat 30 il için sarı kodlu uyarı geldi
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! 30 il için sarı kodlu uyarı geldi
08:30
MİT’ten siber operasyon Kredi kartı şebekesi çökertildi
MİT'ten siber operasyon! Kredi kartı şebekesi çökertildi
08:28
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
07:55
Strateji savaşı Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
06:09
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı
A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 09:41:51. #7.13#
SON DAKİKA: Mansurlu Mahalle Camii İbadete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.