Mardin’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Mardin’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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Mardin’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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Mardin’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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Mardin’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 103’üncü yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 103'üncü yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Artuklu Spor Salonu'nda yapılan kutlamalarda Vali Tuncay Akkoyun vatandaşları selamladı. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Vali Akkoyun, cumhuriyetin 103'üncü yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Cumhuriyetin, bu topraklarda kökleri çok derinlerde olan bin yıllık varlıklarını sonsuzluğa taşıyan var olma inancının en somut göstergesi olduğunu ifade eden Vali Akkoyun, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimiz, inanç, cesaret ve fedakarlıkla yazılan bir destana dönüşüp, Necip Milletimizin ruhunda yeşeren umutla filizlenerek bugün ulu bir çınara dönüşmüştür. Bizlere düşen en önemli görev, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 'Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal' dizelerinden aldığımız ilhamla, istikbalimizi 'Güçlü ve Tam Bağımsız Türkiye' şiarıyla, cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak inşa etmektir."

Cumhuriyetin farklılıklarla bir arada yaşamanın en değerli mirası olduğunu belirten Akkoyun, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızın eşit olduğunu vurgulamıştır. Mardin'imiz Cumhuriyet'in bizlere sunduğu ortak değerler etrafında kenetlenerek, kardeşçe, hoşgörü ve huzur içerisinde birlikte yaşama iradesinin en güzel örneğini sergilemektedir. Bu toprakların birleştirici ruhu, Cumhuriyet'in de özüdür ve Cumhuriyet'imizin temel değerleriyle de mündemiçtir. Sizler, Cumhuriyetimizin bizlere yegane emanetisiniz ve Cumhuriyet'imizi de yine yaşatacak olan sizler olacaksınız. Unutmayınız ki gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini koruma, yaşatma ve yüceltme görevini geleceğimizin teminatı siz kıymetli gençlerimize ve çocuklarımıza vermiştir."

Tören, öğrencilerin şiir okuması ve gösterileriyle sona erdi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıMardinYerelSon Dakika

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