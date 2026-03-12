Mardin'de Aile Cinayeti Davası - Son Dakika
Mardin'de Aile Cinayeti Davası

12.03.2026 09:57
Mardin'de bir ailenin cinayetiyle ilgili baş şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 25 Kasım 2025'te Mehmet Kaya, Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli'nin öldürülmesine ilişkin ailenin komşusu Mirhan Can hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede cinayetin ardından Can'la birlikte hareket eden 2 sanığın da "suç delillerini gizleme" suçundan cezalandırılması istendi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ve ağır ceza mahkemesince kabul edilen iddianamede, Mirhan Can'ın cinayetten yaklaşık iki ay önce maktuller Mehmet Kaya, Berna Kaya ve kız arkadaşıyla Mardin'e gittikleri, burada Berna Kaya KPSS'ye girerken kol çantasını Can'ın kız arkadaşına verdiği anlatıldı.

Sınav sonrasında Kaya çiftinin, çantada bulunan bazı ziynet eşyalarının olmadığını söyledikleri ifade edilen iddianamede, "Maktullerin bilezikleri şüpheli Mirhan ve kız arkadaşının aldığını düşündükleri, bu durumu ilettikleri Mirhan Can'ın iddiaları kabul etmediği, maktullerin cinayetten birkaç gün öncesine kadar Can ile bu konuyu sürekli görüştükleri anlaşılmıştır" denildi.

Mirhan Can'ın, soruşturmada beyanı alınan Y.Ş'ye, "altınları kız arkadaşının aldığını düşünmesine sinirlendiklerini ve susturucu ayarlayıp cinayet işleyeceğini" söylediği aktarılan iddianamede, "sanık Mirhan Can'ın kendisine ve kız arkadaşına yöneltilen suçlamalar sonucunda maktullere husumet beslediği" belirtildi.

"Bir ay içinde ya çok iyi bir yerde olacağım ya da çok kötü bir yerde olacağım"

Yine soruşturmada ifadesine başvurulan kız arkadaş B.S'nin de Mirhan Can'ın kendisine "Bir ay içinde ya çok iyi bir yerde olacağım ya da çok kötü bir yerde olacağım" dediğini anlattığı bildirilen iddianamede, bu beyanlardan Can'ın cinayetleri işlemek ve evdeki tarihi eser ve kıymetli eşyaları almak kastıyla hareket ettiği, olaydan yaklaşık üç gün önce suçta kullandığı tabanca ve mermileri B.A. isimli kişiden para karşılığı temin ettiği anlatıldı.

Mirhan Can'ın olay günü Kaya ailesinin evine giderek, hazırladığı plan dahilinde ailenin üç ferdini de öldürdüğü, içerisinde ziynet eşyaları, kol saatleri, tespihler ve 20 bin lira nakit parayı alarak evden ayrıldığı aktarılan iddianamede, "Her ne kadar şüpheli Mirhan Can savunmasında içerisinde kolye, altın bilezikler ve para olan çantayı maktul Mehmet'in kendisine olaydan önce hediye ettiğini beyan etmişse de şüphelinin 26 Kasım 2025 tarihli emniyet ifadesinde maktul Mehmet'in kendisine 100 bin lira borcu olduğunu beyan ettiği, borcu olan maktulün borcunu ödemek yerine bu miktarda kıymetli eşyayı ve parayı şüpheliye hediye etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu anlaşılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Şüpheli Mirhan Can'ın eylemini arkadaşları Bünyamin Karatay ve Vedat Eke'ye anlattığı, üçünün cinayette kullanılan tabancayı rögar çukuruna attıkları, Can'ın kiraladığı aracı benzin istasyonunda yıkadıkları ve sildikleri ifade edilen iddianamede, soruşturma aşamasında Mirhan Can'ın olay sırasında üzerinde bulunan kıyafetlerinde atış artıkları, hırkasında ile kiraladığı otomobilde Mehmet Kaya'ya ait kan örnekleri tespit edildiği bildirildi.

Can hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 19 yıla kadar hapis talebi

Mirhan Can'ın tasarlayarak kasten öldürme suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cinayetlerin ardından evdeki mücevherat ve parayı alması nedeniyle "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar ayrıca hapsi istendi.

Diğer sanıklar Vedat Eke ve Bünyamin Karatay'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar mahkumiyetleri talep edildi.

Kaya ailesinin avukatları açıklama yaptı

Kaya ailesinin avukatları Seher Acay ve Nurullah Öner, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın kısmen aydınlatıldığını ancak bazı noktaların hala netleşmesi gerektiğini söyledi.

Avukat Acay, Kızıltepe'de yaşanan olayın sıradan bir cinayet dosyası olmadığını belirterek, yaşanan vahşetin toplumda derin etki bıraktığını söyledi.

Baş şüphelinin "tasarlayarak kasten öldürme, çocuğa karşı kasten öldürme, kadına karşı kasten öldürme ve gece vakti yağma" suçlamalarıyla yargılanacağını belirten Acay, diğer bazı sanıkların ise delilleri karartma suçlamasıyla yargılanacağını söyledi.

Acay, baş şüphelinin suçu kabul etmediğini ancak dosyadaki delillerin büyük ölçüde kendisini işaret ettiğini belirterek, "Sanık beyanları arasında ciddi çelişkiler bulunuyor. Aynı zamanda ifadeler ile dijital materyaller arasında da farklılıklar görülüyor. Bu nedenle olayın bir kısmı aydınlatılmış olsa da yargılama sürecinde yeni detayların ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz" dedi.

"Başka failler de ortaya çıkabilir"

Avukat Nurullah Öner ise yargılama sürecinde yeni gelişmelerin yaşanabileceğini belirtti. Öner, olayda başka faillerin de ortaya çıkabileceği ihtimaline dikkati çekerek, toplumdan da destek beklediklerini ifade etti.

Failin olay sonrası soğukkanlı davrandığını ve iz bırakmamaya çalıştığını kaydeden Öner, cinayetin toplumda derin bir travma yarattığını dile getirdi.

Ayrıca sivil toplum kuruluşlarına da çağrıda bulunan Öner, dosyanın aydınlatılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için herkesin sürece destek vermesini istedi.

Kaynak: ANKA

Mehmet Kaya, Kızıltepe, Güvenlik, Cinayet, Mardin, Yerel, Suç, Son Dakika

Mardin'de Aile Cinayeti Davası
