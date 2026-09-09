Mardin\'de TEKNOFEST İHA Yarışması Heyecanı... Vali Akkoyun: "Bu topraklarda yetişen her bir gencimiz, her bir mucidimiz Türkiye Yüzyılı\'nın mimarı olacaktır"

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - ASELSAN yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Mardin'de başladı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, "Bu topraklarda yetişen her bir gencimiz, her bir mucidimiz, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, kutlu tarihimizin ve geleceğimizin en büyük gurur kaynağı olacaktır. Kendi yazılımını üreten, kendi yapay zekasını kodlayan ve kendi otonom sistemlerini yerli ve milli yazılımlarla hayata geçiren gençlerimiz, bu coğrafyada yüzyıllardır süren medeniyet yürüyüşümüzün en güçlü teminatıdır" dedi.

ASELSAN yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Mardin'de başladı.

Artuklu Fuar Alanı'ndaki yarışmada konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin'in yüzyıllardır köklü geçmişiyle hem eğitim merkezi hem de medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu ifade etti.

TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması vesileyle Türkiye'nin dört bir yanından 30 finalist takımdaki 410 genci Mardin'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Akkoyun, şunları kaydetti:

"Bugün, Fatih'in karadan gemileri yürüten stratejik zekasını ve fetih ruhunu, Yavuz'un kararlılığını, Kanuni'nin adalet anlayışını, Sultan Abdulhamid Han'ın çağın ötesini gören ileri görüşlülüğünü, Çanakkale'deki Mehmetçiğimizin vatan sevgisini ve fedakarlığını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma idealini TEKNOFEST gençliği gayretiyle ve emeğiyle ürettiği İHA ve SİHA'larımızdaki sistemlerde yeniden tezahür etmektedir. İşte bütün bu gayretlerin, bütün bu heyecanın ve bütün bu emeğin adı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Milli Teknoloji Hamlesi'dir. Bu hamle, kendi geleceğine yön verebilen, kritik teknolojilerde başkasına muhtaç olmayan, bilgiyi ve bilimi değere dönüştürerek küresel dengeleri değiştiren büyük ve güçlü Türkiye idealidir. Bu topraklarda yetişen her bir gencimiz, her bir mucidimiz, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, kutlu tarihimizin ve geleceğimizin en büyük gurur kaynağı olacaktır. Ecdadımızdan devraldığımız mirası; teknolojiyle, bilimle, eğitimle ve üretimle daha da ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Kendi yazılımını üreten, kendi yapay zekasını kodlayan ve kendi otonom sistemlerini yerli ve milli yazılımlarla hayata geçiren gençlerimiz, bu coğrafyada yüzyıllardır süren medeniyet yürüyüşümüzün en güçlü teminatıdır."

Akkoyun, "her zaman gençlerin ve milletin yanında olan, gençlere liderlik yapan, güvenen, onları çok seven Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükran ve saygılarını arz ettiklerini" bildirerek, "Aynı zamanda gençlerin abisi olan, gençlere liderlik yapan, gençlerin önünü açan, özgüven sahibi olmalarını sağlayan, yıllardır TEKNOFEST başta olmak üzere teknolojinin ve bilimin gençlerle buluşmasında ve gençlerimizin gelişmesinde çok büyük emeği olan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'a buradan tüm Mardinliler adına teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu kıymetli organizasyonun Mardin'de gerçekleşmesini sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve tüm bakanlığımız personeline, ASELSAN'ımıza, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfına, emeği geçen tüm vakıf, şirket, kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Yarışacak tüm gençlerimize yürekten başarılar diliyorum" diye konuştu.

"ATÖLYEDE SABAHLADIĞIMIZ GECELERİN SONUCUNU ALMAYA GELDİK"

Etkinlikte yarışmacı olarak bulunan Bursa Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Rabia Nur Demirdağ da ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, yarışmada bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Demirdağ, şunları söyledi:

"Mardin'de bu atmosferi yaşadığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Aracımızı en iyi şekilde sergilemek için buradayız. Mardin'in tarihi dokusu çok güzel. Burada bu yarışmaya katıldığımız için çok mutluyuz. Sonuç olarak baktığımızda bir yıldır derslerimizle beraber, okulumuzla beraber burada 15 kişilik bir ekibimiz var ve emek veriyoruz. Atölyede sabahladığımız geceleri biliyoruz hep birlikte. O yüzden hep beraber 15 kişilik bir ekip olarak ortak ve faydalı bir emek vererek bir proje ortaya çıkarttığımız için çok mutlu ve gururluyuz tabii ki de."

Yarışmaya İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden katılan Yekta İnsansız Kara Aracı Takımı'nın Mekanik Birim Kaptanı Ömer Demirel ise araçlarının parkuru başarıyla tamamlamasını hedeflediklerini belirtti. Araçlarının gelecekte de savunma sanayisi, arama kurtarma faaliyetleri veya farklı alanlarda kullanılabilmesi için çalışacaklarını anlatan Demirel, "Okulumuza teşekkür ediyoruz. Bize maddi açıdan bayağı destek oldular. Sponsorlarımıza da teşekkür ediyoruz. Yarışmanın Mardin'de olması güzel oldu. Çok sık gelmediğimiz yerler. Geldik; güzel, tarihi dokusu, kültürel yapısı, yemekleri falan gayet güzeldi" diye konuştu.

MARDİNLİ ÇOCUKLARDAN TEKNOFEST ARAÇLARINA BÜYÜK İLGİ

Yarışmayı izlemeye gelen Mardinli Muhammed İshak Güneri ise yarışmanın şehrinde yapılmasından mutluluk duyduğunu bildirerek, "Çok güzel şeyler var. Tüm yarışmacılara da mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi.

Diğer çocuklar da yarışmayı takip etmekten heyecan duyduklarını anlattılar.