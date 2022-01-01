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Mardin Valisi Demirtaş'tan yeni yıl ziyaretleri - Son Dakika

Mardin Valisi Demirtaş'tan yeni yıl ziyaretleri

01.01.2022 00:19
Mardin Valisi Demirtaş'tan yeni yıl ziyaretleri

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, yılbaşı akşamı görev başında olan kamu görevlilerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, yılbaşı akşamı görev başında olan kamu görevlilerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Vali Demirtaş, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Servet Yeğit ve Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu ile kentin çeşitli bölgelerindeki görev yapan kurum personeli ziyaret etti ve yeni yıllarını kutladı.

Vali Demirtaş, Artuklu Polis Merkezi Amirliği ziyaretinde mesai mefhumu gözetmeden çalışan polis memurlar ile hazırlanan yeni yıl pastasını keserek yeni yıllarını kutladı.

Kabala Mahallesi'nde Jandarma Karakolunu, Ömerli ilçesinde Hop Geçidi mevkisindeki nöbet kulübesinde görevli güvenlik korucuları ve jandarma ve polis ekiplerinin yol kontrol ve uygulama noktası ve güvenlik korucuları noktalarını da ziyaret eden Demirtaş, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayarak alınan tedbirleri yerinde denetleyip, görevlerinde kolaylıklar diledi.

Huzur içerisinde 1 yılın geçtiğini belirten Vali Demirtaş, "Bütün, vatandaşlarımızın yeni yıllarını tebrik ediyorum. Çok şükür 1 yılı huzur içerisinde geride bıraktık. Dünyanın her tarafında olduğu gibi ülkemizde de pandemi ile iki yıldan beri mücadele ediyoruz. Hakikatten Sağlık kuruluşlarımız, emniyetimiz, jandarmamız büyük bir duyarlılık gösterdiler. Çok şükür burada çok az bir sıkıntıyı geride bıraktık. Burada tabi vatandaşlarımızı kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum, Ailelerine başsağlığı diliyorum. Rahatsızlığı devam edenlere de acil şifalar diliyorum" dedi.

Vatandaşların huzur içerisinde yeni yıla girmesi için bin 400'e yakın polis ve jandarmanın görev başında olduğunu söyleyen Vali Demirtaş, "Bugün, Emniyet ve jandarma olmak üzere itfaiye, 112 sağlık teşkilatı herkes görevinin başında. Yaklaşık bin 400'e yakın polis ve jandarmamız görev başında. Huzur içerisinde vatandaşlarımızın yeni yıla girmesi için büyük bir mücadele veriyorlar. Hem emniyetimizi, jandarmamızı, itfaiyemizi, sağlık kuruluşlarımızı ve 112'deki çalışanlar personellerimizin yeni yılbaşlarını kutluyoruz. Tüm vatandaşlarımızın yeni yıllarını tebrik ediyorum. İnşallah yeni yıl bize huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Özellikle 2022 yılında da emniyet ve jandarmamız başta olmak üzere huzurlu bir kent olmak için elimizden gelen tüm gayretleri göstereceğiz. Operasyonlarımız, devam edecek. Kesinlikle bir tane terörist dahi ilimizde barındırmak istemiyoruz" diye konuştu.

Demirtaş, daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında itfaiye erleri ile 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının yeni yılını kutladıktan sonra ziyaretlerini tamamladı. - MARDİN

Mardin Valisi Demirtaş'tan yeni yıl ziyaretleri
Mardin Valisi Demirtaş'tan yeni yıl ziyaretleri
Mardin Valisi Demirtaş'tan yeni yıl ziyaretleri
Mardin Valisi Demirtaş'tan yeni yıl ziyaretleri
Mardin Valisi Demirtaş'tan yeni yıl ziyaretleri
Mardin Valisi Demirtaş'tan yeni yıl ziyaretleri
Mardin Valisi Demirtaş'tan yeni yıl ziyaretleri
Mardin Valisi Demirtaş'tan yeni yıl ziyaretleri
Mardin Valisi Demirtaş'tan yeni yıl ziyaretleri
Mardin Valisi Demirtaş'tan yeni yıl ziyaretleri

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Güvenlik güçleri, Mahmut Demirtaş, İtfaiye, Mardin, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mardin Valisi Demirtaş'tan yeni yıl ziyaretleri - Son Dakika


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