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- Marmara Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Yalova'da yapıldı

YALOVA - Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Yalova'da düzenlenen Marmara Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması tamamlandı.

Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde 12-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Marmara Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması tamamlandı. Yarışmada Genel Klasmanda Kerem Dinçer birinci, Kemal Durmaz ikinci, Erhan Yılmaz ise üçüncü oldu. Kadınlar Klasmanında ise birinciliği Kübra Cengiz, ikinciliği Elif Keskin, üçüncülüğü de Selin Ayvalı aldı. Takımlarda ise birinciliğe ulaşan ekip Bursa Hava Sporları Kulübü oldu. İkinci Nilüfer Belediye Spor, Fenomen Hava Spor Kulübü de üçüncü oldu.

Ödül töreninde konuşan Yalova Valisi Hülya Kaya, ilk defa Yalova'da hava sporları adına yamaç paraşütüyle ilgili bir yarışmanın düzenlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yalova'ya bu sene böyle bir parkur kazandırdık. Belki Marmara'nın en gözde parkuru olabilecek kapasitede. Çok güzel bir noktada. Ormanın, yeşilin içinden başladığımız parkuru denizi görerek çok uzun süre havada kalarak uçuşu gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu an Antalya'da, Fethiye'de bu uçuşlar yaklaşık 9 bin 300 liraya kişi başı yapabiliyorsunuz. Yalova'da uçuşlardan ücret almıyoruz. Ücretsiz ve gerçekten bu işin profesyonellerinin gözbebeği olabilecek performans gösterebileceğimiz inanılmaz güzellikte bir yer. Biz hep söylüyoruz zaten Yalova doğa sporlarında hak ettiği yeri bulamamış bir yer. Bu attığımız adımlarla inşallah çok daha iyi noktalara gelecek. İstanbul'da bu parkurun dengi başka bir yer yok. İstanbullunun hemen yanı başında, 1 saat mesafesinde gelebileceği, doğa sporlarını yapabileceği, yamaç paraşütünü gerçekleştirebileceği inanılmaz bir alan. Yaklaşık havada yarım saat üzerinde kalabiliyorlar. Buradaki eksikliklerin bir an önce tamamlanması ve bu alanda artık Yalova'nın bir marka değerinin oluşturulması gerekiyor. Bununla ilgili inşallah biz belediye başkanlarımızla, İl Genel Meclisi Başkanımızla beraber buradaki eksiklikleri en kısa zamanda gidereceğiz."

Madalya takdimine İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten, İl Gençlik ve Spor Müdürü Salih Kılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, Yalova Havacılık Kulübü Başkanı Nuri Baş da katıldı.