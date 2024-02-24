Marmara Denizi'nde batan gemide kayıp mürettebat aranıyor - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde batan gemide kayıp mürettebat aranıyor

Marmara Denizi\'nde batan gemide kayıp mürettebat aranıyor

Marmara Denizi açıklarında batan Batuhan A. isimli gemide kayıp 4 mürettebatın arama çalışmaları 10'uncu gününde de devam ediyor. Dalgıçlar, geminin her metrekaresini didik dirik arıyor. İmralı Adası'nın güneybatısında batan gemideki 6 mürettebattan 2'si cansız bedenine ulaşılırken, 4 kişiden halen haber alınamadı. Arama çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandoları da katılıyor.

24.02.2024 09:57  Güncelleme: 10:01
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Marmara Denizi açıklarında batan Batuhan A. isimli gemide kayıp 4 mürettebatın arama çalışmaları 10'uncu gününde de devam ediyor. Dalgıçlar, geminin her metrekaresini didik dirik arıyor.

Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü olan Batuhan A gemisindeki 6 mürettebattan 2'sin cansın bedenine ulaşılırken, 4 kişiden halen haber alınamadı. Her gün yaklaşık 500 personelle havadan, karadan ve denizden aranan 4 kişi, 10'uncu gününde de hız kesmeden aranıyor.

Arama çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından dalgıçlar, son olarak yaptıkları aramada, makine dairesinin tavan egzos sintine tankı, sancak bölgesi, iskele jeneratör, baştarafları didik didik arandı.

Karacabey ve Balıkesir'in Bandırma ilçelerinde limanlardan görevlendirilen balıkçı tekneleri de arama çalışmalarına destek veriyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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