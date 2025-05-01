Marmara Kariyer Fuarı Kocaeli\'nde Açıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonuyla düzenlenen ve kurumlar ile işletmelere nitelikli insan kaynağı temin etme konusunda destek sunmayı amaçlayan Marmara Kariyer Fuarı'nın (MARMARAKAF) açılışı Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Kocaeli Üniversitesinin ev sahipliğinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), de aralarında bulunduğu 14 üniversitenin paydaşlığında düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı'nda katılımcılara mesleklerle ilgili detaylı bilgi alma, kariyer planlarını oluşturma, bölgedeki birçok şirketle tanışma, kendi markalarını oluşturma ve girişimcilik konularında düşüncelerini firma kurum ve kuruluşlarla paylaşma fırsatı sunuldu.

Avrupa'nın en büyük kariyer fuarı olan Marmara Kariyer Fuarına, BŞEÜ, Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Genel Sekreter Muhammet Büyük, Kariyer Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. H.Tezcan UYSAL ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Fakrullah Tohumcu katıldı.

Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü ile Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü iş birliği ile hazırlanan standımızda; mühendislik, sağlık ve spor alanında patent ve faydalı modeli bulunan Öğretim Elemanları görev alarak fuar alanındaki ziyaretçileri bilgilendirdi. Açılış programı sonrasında BŞEÜ, standını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, fuara katılarak bu büyük organizasyonda Üniversiteyi temsil eden akademik ve idari personellere teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı fuara dair verdiği röportajda; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak böyle kıymetli bir organizasyona partnerlik yaptığımız için çok mutluyum. Avrupa'nın en büyük kariyer fuarı diye her zaman övünerek bahsettiğimiz Marmarakaf bu yılda hem öğrencilerimize hem de sektöre çok vizyoner imkanlar sundu. Öğrencilerimiz kendi kariyerleri ile ilgili planlar yaparken aynı zamanda sektörün ihtiyaçlarına yönelik gerekliliğini karşılamak üzere buralardan bilgiler ediniyor. Bu yönden hem firmalar için hem de öğrencilerimiz için çok faydalı bir etkinlik olacak" ifadelerini kullandı. - BİLECİK