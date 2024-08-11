Yerel

Marmaray'da uyuşturucu madde alan kadın kamerada

İSTANBUL - İstanbul Marmaray'da, uyuşturucu madde alan kadın kameraya yansıdı. Etrafındaki insanlara aldırış etmeden madde kullanan kadın, başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Halkalı'dan Gebze'ye giden Marmaray'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kadın, çantasında bulunan şeffaf poşeti çıkarıp, içindeki uyuşturucu maddeyi kullanmaya başladı. Etrafındaki yolculara aldırış etmeyen kadın, maddeyi defalarca kullandı. O sırada, aynı vagonda bulunan başka bir yolcu, madde çeken kadını cep telefonu kamerasıyla çekti.

(MT-SB-ÖK-Y)