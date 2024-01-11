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Marmaris Balan Dağı'nda kaybolan şahıs için aramalar havadan ve karadan devam ediyor - Son Dakika
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Marmaris Balan Dağı'nda kaybolan şahıs için aramalar havadan ve karadan devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıntar toplamak için Balan Dağı'na giden ve kaybolan İsa Çifçi için arama çalışmaları 13. gününde devam ediyor. Jandarma Komutanlığına bağlı Cayrokopter de havadan bölgeyi tarıyor. Sağanak yağışlar ve şiddetli rüzgarlara rağmen ekipler, dere yatakları, yangın havuzları ve mağaraları didik didik arıyor. Ancak henüz kayıp şahsa dair bir iz bulunamadı. Jandarma ekipleri ise geniş çaplı soruşturma yürütüyor.

Marmaris Balan Dağı\'nda kaybolan şahıs için aramalar havadan ve karadan devam ediyor
11.01.2024 - 22:28,  Güncelleme: 22:30
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Marmaris Balan Dağı'nda kaybolan şahıs için aramalar havadan ve karadan devam ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 30 Aralıkta çıntar toplamak için Balan Dağı'na gidip kaybolan İsa Çifçi için bölgede arama çalışmalarının 13. gününde de 200'e yakın kişi ve iz takip köpekleri ile devam ederken Jandarma Komutanlığına bağlı Cayrokopter de havadan bölgeyi tarıyor.

Muğla bölgesinde sadece bu mevsimde yetişen bir mantar türü olan çıntar toplamak için Marmaris ilçe sınırları içindeki Balan Dağı'na çıkıp kaybolan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmişti. İlk günden bu yana yapılan arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başlanıp hava kararana kadar devam edilirken, dronlar, ve cayrokopter de havanın müsaitlik durumunda havadan faaliyetlere destek veriyor.

Sağanak yağışlar ve şiddetli rüzgara rağmen gruplar halinde bölgeye dağılarak yapılan talihsiz adamın arama çalışmaları en son görüldüğü noktadan başlamak üzere dere yatakları, yangın havuzları, küçük mağaralar da dahil olmak üzere didik yapılıyor. AFAD, Marmaris İlçe Jandarma, çevre ilçelerden gelen jandarma ekipleri, AFAD, SAR, AKUT, MagAme SAR, NAK, Orman İşletme ekipleri, Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri,Marmaris Merkez Karakolu Jandarma Asayiş, Jandarma Komando, Avcılar Derneği ekipleri, Jandarma İz Takip Timi, ve kayıp şahsın yakınları ile birlikte 200'e yakın kişinin ve iz takip köpeklerinin de aradığı en son görüldüğünde üzerinde mavi bir polar ceket ve elinde beyaz bir kova olan 65 yaşındaki İsa Çifçi'den hala bir iz bulunamadı.

Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Kaymakam Nurullah Kaya'da sık sık bölgeye giderek arama faaliyetlerini yerinde incelerken AFAD Muğla bölge Müdürü İsmail Özkan ve Marmaris İlçe Jandarma Merkez Karakolu ekipleri koordinesinde tüm STK lar bölgeyi gece gündüz taramaya devam edeceği belirtildi.

Öte yandan Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Jandarma ekipleri şüpheli kayıp ile ilgili geniş çaplı soruşturmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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