Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü\'den 8 Mart Mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kadınların hayatın her alanında büyük mücadeleler göstererek var olduğunu, kadın hakları için gösterilen direniş ve mücadelenin yüzyıllardır devam ettiğini belirten Başkan Acar Ünlü, "8 Mart sadece özel bir gün olarak değil kadınların hakları için gösterdikleri direniş, mücadele ve cesaret olarak anlamak gerekir. Yüzyıllardır haklarına kavuşmak için mücadele gösteren kadınlar bu mücadeleyi günümüzde de sürdürüyor. Özellikle ülkemizde kadına yönelik şiddetin giderek arttığı, kadın cinayetlerinin önlenemediği, psikolojik şiddetin görmezden gelindiği bir ortamda kadını özgürleştirmenin aksine daha da eve kapatmaya çalışan bu çağdışı zihniyet, en başta geleceğe ve geleceğin büyükleri olacak çocuklara karşı büyük bir suç işlemektedir. Çünkü biliyoruz ki kadın ne kadar özgür, eşit ve adil bir ortamdaysa gelecek kuşaklara bunun yansıması o kadar olumlu olacaktır" dedi.

Başkan Acar Ünlü, "Bereketli her toprağın üzerinde, bağımsız her milletin mücadelesinde, medeniyeti benimsemiş her toplumun nezaketinde, yeniliğe ve gelişime açılan her kapının ardında kadınlar vardır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Kadınların kararlılıkla sürdürdükleri emek ve hak mücadelesinde her zaman yanlarında olduğumuzun altını bir kez daha çiziyor; kadınların özgürce, güvenle, eşitlik ve adalet ekseninde hayatın her alanında en önde olacakları bir Türkiye ve dünya diliyorum. Bu inanç ve umutla tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diyerek sözlerini tamamladı.