Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Kaymakamı ve Aksaz Deniz Üs Komutanı\'yla buluştu

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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski'yi ziyaret etti.

31 Mart'ta görev süresi sona erecek Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, veda ve teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Oktay, bu kapsamda Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski'yi ziyaret etti.

Görev süresi içinde tüm kurumlarla iş birliği halinde çalışmaya özen gösterdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Oktay, "Kaymakamımız Nurullah Kaya ve Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski ile göreve başladıkları günden beri Marmaris'e hizmet etmek için koordine halinde çalıştık. İlçemizin özlediği birlik ve beraberlik ruhunu oluşturmada büyük destek gördüğümüz Sayın Kaya ve Sayın Eski'ye kez daha teşekkür ediyorum" dedi.