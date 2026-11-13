Marmaris Belediyesi ekipleri Uzunyalı sahilinde sezon sonu malzemelerini topladı

Marmaris Belediyesi ekipleri, Uzunyalı sahilinde sezon sonunda bırakılan şezlong, şemsiye ayağı ve tabelaları topladı; sahil boyunca kapsamlı temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi, yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte Uzunyalı sahilinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Sezonu kapatan işletmelerin sahilde bıraktığı malzemeler, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin eşliğinde temizlik ekipleri tarafından toplandı.

Sezon sonunda sahilde bırakılan şezlong, şemsiye ayağı, tabela ve benzeri malzemelerin kaldırılması için Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri daha önce işletmelere uyarılarda bulunmuştu. Yapılan uyarılara rağmen malzemelerini kaldırmayan işletmelere ait eşyalar, ekipler tarafından sahilden toplandı.

Çalışma kapsamında Uzunyalı sahili boyunca temizlik de gerçekleştirilerek yaz sezonunun ardından sahilde oluşan görüntü kirliliği giderildi.