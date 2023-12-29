Marmaris Belediyesi Yeni Yılda STK\'lara Ücretsiz Stant Tahsis Etti

Marmaris Belediyesi yeni yıl nedeniyle sivil toplum kuruluşlarına ücretsiz stant tahsis etti. Geliri tamamen STK'lara kalacak stantlarda yılbaşına yönelik hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı, yılbaşı nedeniyle sivil toplum kuruluşları yararına açılan stantlara ev sahipliği yapıyor. Geliri tamamen derneklere ve STK'lara kalacak stantlarda, yılbaşı öncesi hediyelik eşyalar, takı, seramik gibi el emeği ürünler, kitaplar satışa sunuldu. 17 sivil toplum kuruluşunun katıldığı etkinlikte derneklerin yanı sıra kadınlar ve tarımsal kalkınma kooperatifleri, Halk Eğitim Merkezi ve SMA hastası Zehra Bebek yararına açılan stant da yer alıyor. Geçici Hayvan Bakımevi tarafından açılan stantta ise sahiplendirme için vatandaşlara bilgilendirme yapılırken, 2 köpek yavrusu da Bakımevi görevlileri görevlileriyle birlikte stantda bulunuyor.

Hava şartlarının da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle gündüz saatlerinde yoğun ilgi gören stantları Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ziyaret ederek, bol satışlar diledi. Yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla gerçekleştirilen etkinliğin, toplum yararına çalışan derneklerin faaliyetlerini sürdürmesine ufak da olsa bir katkı sunacağını kaydeden Başkan Oktay, emeği geçen herkese teşekkür etti. 26 Aralık tarihinde açılan stantlar, 2 Ocak Salı gününe kadar gezilebilecek. - MUĞLA