Marmaris'i 23 Nisan Coşkusu Sardı - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris'i 23 Nisan Coşkusu Sardı

23.04.2022 17:02
Marmaris'i 23 Nisan Coşkusu Sardı

2 yıldır pandemi nedeniyle evlerde ve balkonlarda kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2 yılın ardından tekrar meydanlarda ve sokaklarda kutlanmaya başlandı. Marmaris’te de bayram coşkusu doyasıya yaşandı.

2 yıldır pandemi nedeniyle evlerde ve balkonlarda kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2 yılın ardından tekrar meydanlarda ve sokaklarda kutlanmaya başlandı. Marmaris'te de bayram coşkusu doyasıya yaşandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mamrmaris'te gün boyu düzenenen etkinliklerle kutlandı.

Sabah saatlerinde ilk tören, Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törende, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcıları Hakan Köksal, Ali Zağlı, İhsan Öztürk, Burak Demirtaş ve Belediye birim amirleri de hazır bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenk sunumunun ardından tören 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile son buldu.

AMFİ TİYATRO RENKLİ GÖSTERİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Çocukların da gösterileriyle devam eden kutlamaların ikinci bölümüne ise Amfi Tiyatro ev sahipliği yaptı. Törene, çocuklarının coşkusuna ortak olmak isteyen çok sayıda veli katıldı.  Protokol üyeleri ve vatandaşlar, ilköğretim öğrencileri tarafından hazırlanan gösterileri ilgiyle izledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği kutlamalarda sergilenen gösteriler ayakta alkışlandı.

YORUMLAR
500
Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı Salih ustanın '23 Nisan' sokağında çocuklar bayramlarını yaşadı Salih ustanın '23 Nisan' sokağında çocuklar bayramlarını yaşadı

Ulusal Egemenlik, Marmaris, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Marmaris'i 23 Nisan Coşkusu Sardı - Son Dakika


Son Dakika
17:08 Dev tank mezarlığı ve ölen Rus asker sayısı ortaya çıkınca anında sildiler!
16:55 Kazada 'Motosikletim kırıldı' diye aileden şikayetçi oldu! Yaptığı kazada 2 kişi ölmüştü
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit babasına verdiği haber yüreklere su serpti
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
16:18 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı!
16:17 İlber Ortaylı İspanya'ya gitti, keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı
16:04 Bahar Candan yatağın üzerindeki fotoğrafıyla fazla oynayınca bambaşka biri oldu
15:47 Ronaldo golünü kaybettiği bebeğine adadı
15:42 Cumhurbaşkanından 23 Nisan mesajı: Güzelleştirirse dünyayı çocuklar güzelleştirir!
15:37 Pınar Altuğ amuda kalktı! Fit haline övgü yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 17:16:41. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris'i 23 Nisan Coşkusu Sardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement