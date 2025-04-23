Marmaris\'te 23 Nisan coşkusu çelenk sunma töreniyle başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Marmaris'te çelenk sunma töreniyle başladı.

Marmaris Atatürk Meydanı'nda gerçekleşen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel minik öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte Milli Eğitim Müdürlüğü çelengini Atatürk Anıtı'na sundu. Öğrencilerin ellerinde Türk bayraklarıyla yer aldığı törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Çelenk sunumunun ardından Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gönderdiği mesajın okunmasıyla sona erdi.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel'in yanı sıra kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katılırken, Şehit Polis Emrullah Baklan deniz botu da törene denizden katılım sağladı.

Etkinlikler kapsamında Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı TCSG-310 botu, Marmaris Belediye İskelesi'nde 09.00-18.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açıldı. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Gediz gemisi ise Marmaris Gümrüklü Limanı'nda 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Çelenk töreninin ardından Amfi Tiyatro'da resmi kutlama programı düzenlenecek. 23 Nisan etkinlikleri gün boyu okullarda ve kutlama alanlarında devam edecek. - MUĞLA