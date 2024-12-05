Marmaris\'te Acil Sağlık Haftası Etkinliği

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1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası sebebiyle Marmaris girişinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından fermuar sistemi ile ilgili " yaşama yol ver" broşürü dağıtıldı.

1-7 Aralık tarihlerini kapsayan Acil Sağlık Hizmetleri Haftası boyunca Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" uygulaması Marmaris'te devam ediyor. Marmaris Girişi A noktasında gerçekleştirilen trafik kontrolleri esnasında, etkinlikler kapsamında araç sürücüleri ve halka yönelik broşür dağıtımı ve bilgilendirmede bulunuldu.

Broşür dağıtımı ve bilgilendirme Marmaris İlçe sağlık müdürü Dr. İmran ince, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, UMKE ekipleri, Ambulans Servisi ekiplerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. - MUĞLA