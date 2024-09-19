Marmaris\'te Gaziler Günü Kutlamaları Yapıldı

Yerel

19 Eylül 1921 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından Gazilik unvanının verilişinin 102. yıl dönümünde 'Gaziler Günü' Muğla'nın Marmaris ilçesinde Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

Marmaris Atatürk Meydanı'nda düzenlenen programda, Kaymakam Nurullah Kaya, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Muharip Gaziler ilçe Temsilcisi Azmi Özkan Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirdi. Çelenk sunumunun ardından Aksaz Bandosu eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşı okundu. Akabinde günün anlam ve önemini anlatan konuşma, şiir okuması ve Aksaz Deniz Üs Komutanlığı bandosu konseri ile tören tamamlandı.

19 Eylül Gaziler günü vesilesi ile Atatürk Meydanı'nda gerçekleşen programa Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Cumhuriyet Başsavcısı vekili Büşra Demirer İnanç, Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, Emniyet, Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Mustafa Karahasanoğlu, Gaziler dernekleri, Kurum müdür ve amirleri, Okullar, siyasi parti temsilcileri ve STK' lar katıldı.

19 Eylül Gaziler günü programları devamında, Armutalan Mahallesi Merkez Camiinde öğle namazı öncesi saat 12.30 da Mevlid-i Şerif programı düzenlenecek. Ayrıca saat 08.00 ile 17.00 arasında Türk Kızılay Marmaris Şubesi tarafından 19 Eylül Gaziler günü münasebeti ile "Kan Bağışı Kampanyası" düzenledi. - MUĞLA