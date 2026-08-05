Marmaris’te imara aykırı lüks villa yıkıldı

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde, yapı kayıt belgesi iptal edilen imara aykırı villa belediye ekiplerince yıkıldı. Bölgede yapı kayıt belgesi iptal edilen 166 yapıdan 58'inin yıkıldığı bildirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde, imara aykırı olduğu belirlenen villa hakkında alınan yıkım kararı uygulandı.

Marmaris Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve yapı kayıt belgesi iptal edilen villada sabah saatlerinde yıkım çalışması gerçekleştirdi. Yapının boşaltılmasının ardından iş makineleriyle başlatılan çalışmalar sonucunda villa kısa sürede yıkıldı.

Edinilen bilgilere göre, bölgede İmar Barışı kapsamında düzenlenen yapı kayıt belgelerinin incelenmesi sonucunda mevzuata aykırı olduğu belirlenen 166 yapının yapı kayıt belgesi iptal edildi.

Bu kapsamda bugüne kadar 58 yapının yıkıldığı, kalan yapılarla ilgili işlemlerin ise belirlenen program doğrultusunda sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, imara aykırı yapılaşmayla mücadele kapsamında yasal süreçlerin ilgili mevzuat çerçevesinde devam edeceğini bildirdi.