Marmaris\'te tiner patlaması: İşçi ağır yaralandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde sobayı tutuşturmak için tiner dökerken yaşanan patlamada ağır yaralanan belediyede görevli işçi, ambulans uçakla Kocaeli'ye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü biriminde demir atölyesinde işçi olarak çalışan 22 yaşındaki Yener D., sabah saatlerinde sobayı tutuşturmak için tiner dökerken birden alev alarak tiner tenekesi patladı. Patlamayı duyan iş arkadaşlarının 112 acil ihbar hattını araması üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından işçi Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun yarısının 3. derece ağır yanık olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen işçi, ambulans ile Ankara'dan gelen ambulans uçağa bindirilmek üzere Dalaman Havalimanı'na götürüldü. Burada sedye ile ambulans uçağa alınan Yener D. tedavisinin devam edeceği Kocaeli'ye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA