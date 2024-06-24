'Mavi Vatan'ın koruyucuları 42 yaşında - Son Dakika
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Yerel

'Mavi Vatan'ın koruyucuları 42 yaşında

\'Mavi Vatan\'ın koruyucuları 42 yaşında

Samsun'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluşunun 42. yıl dönümü münasebetiyle tören düzenlendi.

24.06.2024 11:37
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Samsun'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluşunun 42. yıl dönümü münasebetiyle tören düzenlendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 42. yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda resmi tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulmasının akabinde okunan İstiklal Marşı ile devam etti. Programda daha sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın mesajları okundu.

Bakan Yerlikaya: "Dümeniniz viya, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız açık olsun"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın okunan mesajında, "Sizler, denizlerimizin huzur ve güvenliğinin teminatı, kara sularımızın yılmaz bekçilerisiniz. Mavi Vatan'ımızın kahraman leventleri olan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın kuruluşunun 42. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Dümeniniz viya, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız açık olsun" ifadeleri yer aldı.

Tümamiral Kendir: "Komutanlığımız temiz, güvenli ve yaşanabilir denizler için tüm imkanlarını seferber ediyor"

Komutanlığın tüm imkanlarını Mavi Vatan'ın temiz, güvenli ve yaşanabilir kalması için seferber ettiğinin altının çizildiği Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir'in mesajında, "Sahil Güvenlik Komutanlığının çok değerli mensupları, bugün komutanlığımızın 42. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. İçişleri Bakanlığının denizlerdeki yegane gücü olan komutanlığımızın sahip olduğu modern ve gelişmiş unsurları, yüksek nitelikli personel gücü, saygı ve köklü bir kurum olmanın getirdiği yetkinlik ve tecrübe ile milli menfaatlerimiz doğrultusunda 7 gün 24 saat durmaksızın çalışmaktadır. Mavi Vatan denizlerimizin huzur ve emniyetinin sağlanmasından sorumlu tek genel kolluk kuvveti olan ve kurulduğu günden bu yana mevcut yapısını, imkan ve kabiliyetlerini sürekli olarak geliştiren komutanlığımız büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizmiş olduğu ilkelerin ışığında akıl ve bilimi esas alarak gelişim hedeflerini daha yüksek seviyelere taşımakta, gelecek nesillerimize temiz, güvenli ve yaşanabilir denizler bırakmak adına tüm imkanlarını seferber etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Vali Orhan Tavlı'nın mesajında ise şu ifadeler yer aldı:

"Mavi Vatan'ımızın koruyucusu Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 42. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Üstlendiği vazife ve sorumlulukları daima üstün bir gayret, yüksek bir vazife şuuru ile yerine getiren Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı personelimiz başta olmak üzere tüm Sahil Güvenlik Komutanlığı personelimize çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum. Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

Törene; Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Ogün Şahin, STK temsilcileri ve emekli askerler katıldı.

Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından tören sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 'Mavi Vatan'ın koruyucuları 42 yaşında - Son Dakika

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