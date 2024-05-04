Meksika'da Üniversite Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Eylem Başlattı

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Meksika'daki üniversitelerde başlayan Filistin'e destek devam ediyor.

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde başlayan Filistin'e destek ve İsrail'e tepki eylemler dünya geneline yayılıyor. Fransa'nın ardından Meksika'daki öğrenciler de İsrail'in başta Gazze olmak üzere Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması için harekete geçti. Başkent Mexico City'deki Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) öğrencileri üniversite bahçesine kamp kurdu. Filistin'de soykırımın sona ermesi, Meksika'nın İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kesmesini talep eden öğrenciler, aynı zamanda ABD ve Fransa'daki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri çerçevesinde kurulan kamplarının şiddetle bastırılmasına son verilmesini istedi. Kampa İsrail karşıtı pankartlar da asan öğrenciler, ülkenin en prestijli üniversitelerinden biri olan UNAM'ın da İsrail ile işbirliğine son vermesi gerektiğini savundu. Öğrenciler, Meksika hükümetinin İsrail ile ilişkileri kesene kadar eylemlerine devam edeceklerini bildirdi.

UNAM Rektörlüğü önünde kurulan kampa katılan adını açıklamayan bir öğrenci, "Filistin halkının kurtuluşu daha fazla ertelenemez" dedi.

En az 20 çadırın bulunduğu kampta ilerleyen günlerde daha fazla çadır kurulması bekleniyor. - MEXİCO CİTY