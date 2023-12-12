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Melikgazi Belediyesi, Malatya'ya yardım tırları gönderdi - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi, Malatya'ya yardım tırları gönderdi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki depremzede vatandaşlar için yardım tırlarını uğurladı. Depremden etkilenen illere yapılan yardımlar devam ediyor.

Melikgazi Belediyesi, Malatya\'ya yardım tırları gönderdi
12.12.2023 - 10:55,  Güncelleme: 11:01
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Kayseri'den kardeş belediye Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki depremzede vatandaşlar için 5 tır yardım malzemesi gönderildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezi'ni kurduklarını anımsattı.

Depremin ilk gününden itibaren 1000'in üzerinde yardım tırını bölgeye gönderdiklerini aktaran Palancıoğlu, kışın gelmesiyle Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezi olarak yatak, yorgan, battaniye, yastık ve diğer malzemeleri içeren yeni yardımlar gönderdiklerini belirtti.

Malzeme yüklü 5 tırı bölgeye uğurladıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yardımları ulaştırırken beraber çalıştığımız Kayseri Sanayi Odasına, Kayseri Ticaret Odasına, Kayseri OSB'ye, Mimarsinan ve İncesu OSB'ye, KAYMOS'a, Kızılay'a ve sanayicilerimize, nakliyede bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 6 Şubat'tan itibaren deprem bölgesine yardımımız hiç eksik olmadı. Adıyaman'da ve Elbistan'da çarşı kurduk, Kahramanmaraş merkezde iki ayrı konteyner kent kurduk. Yardımları sürekli gönderiyoruz."

Kaynak: İHA
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