Melikgazi Belediyesi'nden Eğitim ve Kültür Sanat Seferberliği - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi'nden Eğitim ve Kültür Sanat Seferberliği

Melikgazi Belediyesi\'nden Eğitim ve Kültür Sanat Seferberliği

Melikgazi Belediyesi, Mektep Melikgazi kapsamında düzenlediği söyleşi ile Alev Alatlı'nın 'Suç Ortağı Hollywood' kitabını gündeme getirdi. Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, kültür-sanat yatırımlarının önemini vurgulayarak eğitim seferberliği başlattıklarını açıkladı.

22.03.2025 12:16  Güncelleme: 12:18
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Eğitim yatırımların belediyesi olan Melikgazi Belediyesi kültür-sanat programlarına da ağırlık vererek Mektep Melikgazi kapsamında bir söyleşi düzenledi.

Melikgazi Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen söyleşi programının konuğu olan Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler Alev Alatlı'nın eseri "Suç Ortağı Hollywood" kitabı üzerine görüşlerini aktardı, katılımcılarının sorularını cevapladı.

"Melikgazi'de Bir Eğitim Seferberliği Başlatıyoruz"

Melikgazi olarak eğitime büyük destek verdiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu da bir konuşma yaparak, "AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Ayşe Böhürler'e teşekkür ederim. Kendisi entelektüel yapısıyla, çevresiyle, kültürü ve sanat değerleri ile Kayseri'mize büyük bir katma değer sağlayacak. Gençlerimize en büyük desteği Vekilimiz Ayşe Hanım'dan alacağımızı zannediyorum. Bu dönem Melikgazi'mizde kültür ve sanat açısından çok farklı bir dönem olacak. Gençlerin liyakatli olması, donanımlı olması Türkiye'nin geleceği açısından da son derece önemli. Türkiye'de en fazla okul yapan belediyeyiz. 21 okul yaptık bunun üzerine 3-4 tane daha okul kazandıracağız. Bu gençlere önem verdiğimizin göstergesidir. Melikgazi'mize Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi yaptık. İnşallah önümüzdeki dönem eğitim hayatı başlayacak. Hemen yanı başına bir de Havacılık Ortaokulu da yapacağız. Bir de Teknopark'ın karşısına Teknoloji Lisesi ve Ortaokulu yapacağız. İlçemize 15 adet de Akıl Küpü Kütüphanesi kazandırdık. Melikgazi olarak eğitime büyük destek veriyoruz. Yakında ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak için gönüllü öğretmenlik başlatacağız. Dolayısıyla bir eğitim seferberliği başlatıyoruz. Mektep Melikgazi'de sanat, kültür haricinde farklı eğitimler vereceğiz. Bu vesile ile bizlere değerli görüşlerini aktaran Vekilimiz Ayşe Hanım'a teşekkür ederim." dedi.

Alev Alatlı'nın "Suç Ortağı Hollywood" kitabı üzerine görüşlerini aktararak, yazar hakkında düşüncelerini paylaşan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler şunları söyledi:

"Alev Alatlı denince benim için akan sular duruyor. Çünkü 1992'de başlayan eski bir tanışıklık, ardından başlayan dostluk var. Hocamı anlatmak çok kolay değil. Bilginin zekatı yüzde yüzdür. Kendisi, 'Bu kadar bilginin zekatını ancak yazarak verebilirim.' demişti. En büyük isteği siz gençlerin ömrüne kendinin bilgi ve birikimini katarak bu çağda, bu bilgilerle daha öne çıkan gençlik çıkarmaktı. Alev Alatlı'nın farkı Japonya ve Amerika'da 10 yıl felsefe ve ekonomi gibi eğitimlerinin ardından ilahiyat birikimiyle ülkesine dönüp, Cemil Meriç'in halkasına dahil olup yerli bir aydın olmasıdır. Türkiye'yi merkeze alarak düşünmesidir. 'Suç Ortağı Hollywood' kitabı elinin ucuyla not olarak yazdığı bir kitaptı. Ama bir taraftan da çok önem verdiği bir kitaptır. Bu vesile ile bu güzel organizasyonu düzenleyen Melikgazi Belediyemize teşekkür ederim." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi'nden Eğitim ve Kültür Sanat Seferberliği - Son Dakika

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