Memduh Amca'dan Seyit Onbaşı İçin Heykel Talebi

20.08.2025 11:28
Eskişehirli Memduh Çetin, Seyit Onbaşı'nın heykelinin yapılması için dilekçe verdi.

Eskişehir'de yaşayan 83 yaşındaki Memduh Çetin, 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nin kahramanlarından olan Seyit Onbaşı'nın kent merkezine bir heykelinin yapılması için dilekçe yazdı.

Emekli esnaf Memduh Çetin (83), 19 yıl önce beyin kanaması sonucu felç geçiren 58 yıllık hayat arkadaşı Mücella Çetin (78) için bağlı Mamure mahallesi Dural sokaktaki evlerinin önünü 'Sevgililer ve Aşıklar Parkı'na çevirmesiyle tanınıyor. Hasta eşine bakmaya devam eden Memduh amca, yetkililerden anlamlı bir istekte bulundu. Memduh amca, 1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Cephesi'nde 215 kilogram olduğu belirlenen top mermilerini sırtlayarak Birleşik Krallık'a ait zırhlı geminin batırılmasına vesile olan Seyit Onbaşı'nın Eskişehir'e heykelinin yapılmasını istedi. Bunun için bir dilekçe yazan Memduh amca, ilgili kurumlara müracaat etti.

"Yeni nesil ve buraya gelen turistler Seyit Onbaşı'yı bilmiyor"

Memduh Çetin'in yazmış olduğu dilekçede, "Eskişehir'de cadde ve parklar heykelle dolu. Türkiye'yi kurtaran kahramanımızın heykeli yok. Seyit Onbaşı, 280 kilo mermiyi kaldırıp namluya vermiş, İngiliz gemisini denize gömmüş. Yeni nesil bilmiyor. Buraya turistler geliyor, Seyit Onbaşı'yı kimse bilmiyor. Merkezde bir heykeli olsun. O bizim kahramanımız" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

