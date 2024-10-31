Meme Kanseri Farkındalığı İçin Seminer - Son Dakika
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Yerel

Meme Kanseri Farkındalığı İçin Seminer

Denizli Tekden Hastanesi, meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla seminer düzenledi.

31.10.2024 23:00
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Meme kanserinin teşhis ve tedavisinde rutin taramalar büyük önem arz ediyor

Denizli Tekden Hastanesi meme kanseri konusunda farkındalık oluşturdu

DENİZLİ - Denizli Özel Tekden Hastanesinde 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' dolayısıyla bilinçlendirme semineri düzenledi. Tedavi süresince erken teşhisin önemine işaret eden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yunus Acar, "Meme kanserinin teşhis ve tedavisinde rutin taramalar büyük önem arz etmektedir" dedi.

Her yıl 1-31 Ekim tarihleri arası, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak kutlanıyor. Denizli Özel Tekden Hastanesi bu kapsamda meme kanserinde farkındalık oluşturmak, bilgilendirme yapmak ve erken teşhisin önemini vurgulamak adına kadın personellerine yönelik seminer düzenledi. Meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için hastanenin girişine stantlar kurularak, hastanenin her bir köşesine pembe balonlar asıldı. Gerçekleştirilen seminerde, Denizli Özel Tekden Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yunus Acar, meme kanseri hakkında önemli bilgiler verdi.

"Meme dokusunda değişiklik var ise muayene olunması gerekiyor"

Meme kanserinde erken tanı ve teşhisin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Op. Dr. Yunus Acar, "Tüm dünyada Meme Kanseri Farkındalık Ayından ötürü etkinlikler düzenleniyor. Hastalarımızın yaşam konforu, yaşam standartları ve sağlık sistemindeki yükü azaltmak açısından erken tanı önemli bir rol oynamaktadır. Hastalarımızı bilinçlendirmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bu ay bütün hastane ekranlarında, afişler ve dışarıda yaptığımız konferans ile hastalarımıza bilgiler vermeye devam ediyoruz. Meme dokusunda herhangi bir değişiklik de muayene olması gerekmektedir. Memede bir değişiklik var ise kesinlikle doktora gidilmesi ve rutin taramaları ihmal edilmemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Meme kanserinde rutin taramaları büyük önem arz etmektedir"

Kanser taramalarında 20 yaş üzeri kadınlar belirli süreler arasında klinik bir hekime muayene olması gerekildiğini, rutin taramalarında önemli olduğu eksik edilmemesi gerekildiğini dile getiren Op. Dr. Yunus Acar, "Meme kanserinde rutin taramalar bizim önem arz etmektedir. Kanserde ilk başta önlemeye çalışıyoruz. Eğer önleyemediysek erken tanı ile tanıyı buluyoruz. 20 yaşından sonra her kadın ayda bir kere muayene gitmesi gerekiyor. Kadınlarımızda en önemlisi ise kendi kendine muayene olması. Kendi meme kontrolünde herhangi bir değişiklik sezilir ise muayene olunması gerekiyor. Diğer önemli husus ise meme kanserinde rutin taramaları eksik etmemek" dedi.

"Meme Kanserinde farkındalık oluşturmak için hastanemize stantlar kurduk"

Meme Kanseri Farkındalık ayında, Denizli Özel Tekden Hastanesine gelen hastalara ve misafirlere farkındalık oluşturmak amaçlı bilgilendirmelerde bulunduklarını belirten Denizli Özel Tekden Hastanesi Hemşire Hizmetleri Müdürü Cemile Balıkçıoğlu ise "Bu ay meme kanseri farkındalık ayı olduğu için bizde hastanemiz olarak girişlerimize ve polikliniklerimize stantlar kurduk. Pembe renkli balonlar astık ve gelen hastalarımıza, ziyaretçilerimizi bilgilendirmek amaçlı broşür dağıtımı yaptık. Hastanemizde meme kanseri belirtileri hakkında bilgiler verildi. Memede herhangi bir akıntı olması gibi konularda bilgiler verdik. Meme kanseri hakkında ise gelen hastalarımıza farkındalık oluşturmak ve meme kanserinin önüne geçmek adına stantlar kurarak bir çalışma yaptık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Meme Kanseri Farkındalığı İçin Seminer - Son Dakika

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