Memur Maaşları Eridi, Sendika Eleştirildi

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, memur maaşlarının son 10 yılda enflasyon karşısında eridiğini belirterek, "Enflasyon farkı zam değil, telafidir" dedi. Yetkili sendikanın toplu sözleşmelerde memura kaybettirdiğini vurgulayan Kurban, "Dayanışma aidatı adı altında rızasız kesinti anayasal haklara aykırıdır" ifadelerini kullandı. Kurban, gerçek refah artışı ve sendikal özgürlük için tüm memurları birlikte mücadeleye çağırdı.

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, son 10 yılda memur maaşlarında yaşanan kaybı rakamlarla ortaya koyarak, "Enflasyon farkı zam değildir, yalnızca telafi çabasıdır" dedi. Kurban, yetkili sendikanın performansını sert sözlerle eleştirirken, "Zamları belirleyen sendika değil, TÜİK'tir" çıkışıyla dikkat çekti. Gündeme gelen dayanışma aidatı teklifine de sert karşı çıkan Kurban, bu uygulamanın anayasal haklara açıkça aykırı olduğunu ifade etti.

"Enflasyon farkı zam değildir"

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, "Son 10 yılda memur maaşlarına yapılan toplu sözleşme zamları, neredeyse her defasında enflasyonun gerisinde kaldı. Yetkili sendika, masa başında memurların alım gücünü koruyacak hiçbir kazanım üretemedi. Sonuç olarak kamu çalışanları her yıl daha da fakirleşti. Enflasyon farkı, maaşların erimesini engellemek için yapılan geçici bir telafidir. Gerçek zam, enflasyonun ötesinde bir artıştır ve refah seviyesini yükseltir. Bugün aldığımız zamlar, aslında dün kaybettiklerimizin sadece bir kısmını karşılıyor ve yıllara bakıldığında kümülatif olarak ne kadar fakirleştiğimizin de göstergesini görüyoruz. Üstelik enflasyon oranını da tartışmıyoruz. 2015-2025 arası 21 zam döneminde tam 19 kez memura verilen zam, TÜİK enflasyonunun bile altında kalmıştır. Bu tablo, etkisiz toplu sözleşmelerin ve memura değer vermeyen anlayışın açık ispatıdır" diye konuştu.

"Dayanışma aidatı mı zorunlu üyelik mi?"

Yeni bir teklifin masada olduğunu söyleyen Kurban, "4688 sayılı Kanun'da değişiklik talep eden Memur-Sen, yetkili sendikaya üye olmayanlardan da aidat kesilmesini istiyor. Buna da 'Dayanışma aidatı' adını veriyor. Gerekçeleri hazır; 'Toplu sözleşmeyi biz yapıyoruz, emek veriyoruz.' Pardon onların toplu sözleşmeye katılıp katılmaması bizim tercihimiz miydi? Lütfen hiç katılmasınlar zira ne zaman katıldılarsa biz zarara uğradık. Biz de diyoruz ki bunca yıl bize kaybettirdiklerinizi bize siz ödeyin. Ne de olsa bu kadar üyeyle devletin size ödediği yaklaşık ayda 800 milyon TL paranız var. Bu kadar parayı ne yaptığınız, hakikaten bizleri merak ettiriyor" şeklinde konuştu.

"Yetkili sendika olmanın bedelini neden diğer sendikaların üyeleri ödesin?"

Adil Kurban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu emek, memuru yıllarca sefalet zammına mahkum eden bir emek mi? 21 toplu sözleşme döneminde 19 kez enflasyonun gerisinde kalan zamlar mı bir başarı oluyor? ve asıl mesele şu; yetkili sendika olmanın bedelini neden diğer sendikaların üyeleri ödesin? Rızası olmayan memurun cebinden aidat nasıl kesilebilir. Bu teklif; örgütlenme özgürlüğüne, sendikal tercih hakkına, anayasaya aykırı bir müdahaledir. Tüm memurlara sesleniyoruz. Bu teklif size ne kazandırıyor? Yoksa sadece yetkili sendikanın kasasını mı dolduruyor? Gerçek şu ki zamları yetkili sendika değil, TÜİK belirliyor. Eğer emek karşılığı aidat kesilecekse bu emek TÜİK'indir"

"Emekçinin sırtından değil, emeğin hakkından yanayız"

HEKİMSEN olarak memurun özgürlüğüne, hakkına, hukukuna sahip çıktıklarının altını çizen Adil Kurban, "Toplu sözleşme masasında hem adil temsil, hem de gerçek refah artışı için buradayız. Zorla aidata değil, gönüllü desteğe inanıyoruz. Emekçinin sırtından değil, emeğin hakkından yanayız. Toplu Sözleşme de kanunlarımız zıttına kararlar alınması, hiçbir şekilde hukuk sistemimiz tarafından durdurulamamaktadır. Zira davalar, istinaf ve Yargıtay süreçleri bittiğinde yeni toplu sözleşme yapılmaktadır. Katılan hiçbir yetkili de bu kanunlara zıt dememektedir. Halbuki meclisimizin üçte biri ya avukat veya hukukçudur. Gerçek zam istiyorsan, dayatmaya karşı çıkıyorsan, sendikal özgürlüğüne sahip çıkıyorsan HEKİMSEN çatısı altında birleş" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ