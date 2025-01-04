Memur Zammı Eleştirildi - Son Dakika
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Memur Zammı Eleştirildi

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Kamu Sağlık Sen Başkanı Karataş, memur zammını yetersiz buldu ve yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

04.01.2025 10:26
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Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Memura yüzde 11.5 civarında zam verilmesinin kabul kabul edilebilir olmadığını belirten Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, "Memura yüzde 11.5 zam vermek, memurla da alay etmektir" dedi. Yetkili sendikaların ses çıkarmamasına da tepki gösteren Karataş, "Kira artışlarının yüzde 60 olduğu bir ortamda, elektriğe, doğal gaza bu 12 ay içerisinde gelebilecek zamları göz önünde tutacak olursak, verilen bu zamların tekrar gözden geçirilmesi ve revize edilmesi gerekiyor" diyerek iktidara çağrı yaptı.

Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş enflasyon verilerinin açıklamasının ardından gündeme gelen memur ve memur emeklilerine verilecek olan zam oranlarını eleştirdi. Öngörülen 11.5 zammın, onları açlık ve sefalete mahkum ettiğini ifade eden Karataş, "Şu anda devlet memurlarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan zam, açıklanan zammın yanından bile geçmemektedir" ifadelerini kullandı.

"Yapılan memur zamları memurlar için sıkıntıların artacağı 2025 yılının ayak sesleridir"

Bunun memurla alay etmek anlamına geldiğini söyleyen Karataş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"3 Ocak 2025 itibarıyla Aralık ayı enflasyon oranları yüzde 1 olarak açıklanmıştır. Ayrıca memur ve memur emeklisinin zam oranı çok komik bir rakamla gündeme getirilmiştir. Şu anda memura verilen zam oranı yüzde 11.5 olarak belirlenmiş ve yine memur açlık ve sefalet içerisinde kalmaya devam etmiştir. Açlık sınırının Türkiye'de şu anda 20 bin 478 TL olduğu, yoksulluk sınırında şu anda 70 bin 783 lira olduğu bir Türkiye'de memura reva görülen yüzde 11.5 civarındaki zam çok üzücüdür.

Bu zamla memur ve memur emeklisi evini geçindirmekte, kirasını vermekte, çocuğunu okutmakta ve gıda ve diğer ihtiyaçlarını gidermek zorunda bırakılmıştır. Şu anda devlet memurlarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan zam, açıklanan zammın yanından bile geçmemektedir. Özellikle yetkili ve yandaş sendika olarak nitelendirdiğimiz sendikaların masalarda toplu görüşme masalarında yüzde 5- 6 gibi çok komik rakamlara imza atmaları sonucunda bugün memur maalesef bu sefalete mahkum edilmiştir.

Değerlendirme oranlarının yüzde 43.93 civarında olmasına rağmen, yani motorlu taşıtlar vergisinin, harçların, vergilerin ve cezaların yüzde 43.93 civarında bir artışta olmasına rağmen eğer memura yüzde 11.5 civarında bir zam veriliyorsa, bu zamla geçinmeleri isteniyorsa  bu kabul edilebilir bir zam olmadığı gibi memurla da alay etmektir. Ayrıca asgari ücrette bile yüzde 30 civarındaki bir zammı kabul edilebilir olmadığını defalarca söyledik. Buna rağmen, maalesef verilen zam asgari ücretin bile altında altındadır. Yüzde 11.5 hakikaten çok komik bir rakam ve yaşanılabilir bir rakam olmadığı gibi memurun ailesini geçindirmesinde sıkıntıların aratabileceği 2025 yılının başlangıcının ayak sesleridir.

"Yetkili sendikalar memurun lehine hiçbir şeye imza atmamıştır"

Yine toplum görüşme masalarında memurun lehine olan hiçbir şeye imza atmayan sendikalar maalesef bu 11.5 civarındaki komik kabul edilemeyen bir zammı kabul etmediklerine dair ne bir açıklama yapabilmişlerdir; ne de seslerini çıkartmışlardır. Bu saat itibariyle herhangi bir itirazları olmadığı gibi verilen zamdan da memnunmuş gibi bir izlenim vererek üyelerine sadece bardak çanak çömlek dağıtarak idare etmek yoluna girmişlerdir. Buradan özellikle o yetkili ve masalarda memuru sefalete bırakan sendikaların üyelerine de seslenmek istiyorum. Artık yeter. Bunlara destek verdiğiniz sürece kurunun yanında yaş da yanmaktadır. Açıkça söylüyorum. Bu sendika üyeleri üyeliklerine devam ettikleri müddetçe bu zamlara müstehak olacaklar ve bu zamlarla her geçen gün fakirleşip her geçen gün idarelerine ev idarelerini yapmakta zorlanacaklar. ve hakikaten açlık ve sefalete mahkum bir hayat yaşamaya devam edeceklerdir. O yüzden tekrar düşünmelerini ve sendikalarını gözden geçirmelerini, üyeliklerini tekrar gözden geçirip bu sendikalara artık destek vermemelerini istiyoruz.

"Açlığa ve sefalete terk edilen memurun tekrar ayağa kaldırılmasını istiyoruz"

Kira artışlarının yüzde 60 olduğu bir ortamda bile, elektriğe, doğal gaza bu 12 ay içerisinde gelebilecek zamları göz önünde tutacak olursak; vergi harçları benzine ve mazota  gelen zamları da göz önünde bulundurduğumuz zaman, hakikaten verilen bu zamların tekrar gözden geçirilmesi ve revize edilmesi gerekiyor. Yüzde 11.5 zammın kabul edilemez olduğunu düşünmelerini istiyoruz.  En az memura yüzde 25 ile 30 arasında bir zam verilmesine ve 20 bin lira civarında da bir refah payının verilmesi gerektiğine inanmaktayız. Bu yeterli midir; değildir ama mevcut ekonomik ortamda ekonomik sıkıntıların olduğu bir ortamda eğer asgari ücretliye yüzde 30 zam verecekseniz, memura da yüzde 11.5 bir zam mı layık görecekseniz tabii ki bunu kabul etmeyeceğiz. ve bunun kabul edilemeyeceğini her ortamda ve her yerde söylemek ve anlatmak zorunda kalacağız.Bu nedenle tekrar bu zammın gözden geçirilmesini ve bu verilen rakamların gözden geçirilmesini istiyoruz. Açlığa ve sefalete terk edilen memurun ayapa kaldırılmasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Memur Zammı Eleştirildi - Son Dakika

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