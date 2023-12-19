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Menemen Belediyesi, Çanakkale asfaltında battı-çıktı inşaatını hızla sürdürüyor - Son Dakika
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Menemen Belediyesi, Çanakkale asfaltında battı-çıktı inşaatını hızla sürdürüyor

Menemen Belediyesi tarafından yapılan battı-çıktı inşaatı, İzmir'in kuzey aksındaki trafiği rahatlatmayı hedefliyor. İnşaatın ilerlediğini ve 7/24 saat esasıyla çalışıldığını belirten Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, projenin önemini vurguladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Menemen trafiği için büyük bir kazanç sağlanacak.

Menemen Belediyesi, Çanakkale asfaltında battı-çıktı inşaatını hızla sürdürüyor
19.12.2023 - 12:14,
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Günlük 50 binin üstünde araç trafiğiyle İzmir'in kuzey aksında önemli role sahip olan Çanakkale asfaltında, Menemen Belediyesi tarafından yapılan battı-çıktı inşaatı tüm hızıyla sürüyor. İnşaatta takvimin gerektiği gibi ilerlediğini ve 7/24 saat esasıyla çalışıldığını belirten Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "700 fore kazıktan 250'sini geride bıraktık. Tüm imkanlarımızı seferber edip; Menemen'imiz, İzmir'imiz ve bölgemiz için önemli bir projemizi daha hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Uzun yıllardır İzmir'in kuzey aksının araç yükünü çeken ve trafikte bir kaos noktası olmasına rağmen bir türlü neşter vurulmayan Çanakkale asfaltındaki Menemen Otogar Kavşağı, yeni çehresine kavuşmak için gün sayıyor. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın girişimleri ile birlikte hayata geçirilen battı-çıktı projesinde çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor. 460 metre uzunluğundaki altgeçit için çalışmalar 7/24 esasıyla devam ederken, ilk kazmanın vurulduğu günden bugüne tam 250 fore kazık çakılarak, inşaatta önemli bir dönemeç geride bırakıldı.

"En kısa sürede hizmete girecek"

Çanakkale asfaltında 24 saat esasıyla sürdürülen çalışma hakkında bilgi veren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Çalışmalar, olağan takviminde ilerliyor. Böylesi yoğun bir trafik akışının olduğu bir noktada, ilçemizin vizyon projelerinden olan bu çalışmayı yapıyor olmayı çok önemsiyoruz. Trafik akışının hem konforlu hem de bunun çok daha ötesinde güvenli bir şekilde sağlanabilmesi gerekiyor. Bunu sağlamanın yolu da battı çıktıdan geçiyor. Sahadaki ekiplerin çalışmalarında bugüne kadar herhangi bir problem yaşanmadı. Battı çıktımız tamamlandıktan sonra ay yıldızlı peyzajıyla birlikte en kısa sürede İzmirlilerin ve Menemenlilerin hizmetinde olacak" diye konuştu.

"Menemen için büyük kazanç"

Menemen trafiğinin kilit noktası olan ve özellikle yaz mevsiminde tatil beldelerine gidiş-dönüş trafiğiyle birlikte hem sürücüler hem de yolcular için uzun zaman kayıpları ve kaza riski gibi faktörleri barındıran Çanakkale asfaltında çalışmaların hızla ilerliyor olması, vatandaşta da memnuniyet etti. Yıllardır söylenmesine rağmen kimsenin yapmayı başaramadığı projeyi Aydın Pehlivan'ın başarmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, "Bu kadar büyük projede böyle hızlı bir ilerleyişi beklemiyorduk. Bitince Menemen için çok önemli bir kazanç olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" yorumları yaptı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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