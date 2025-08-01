Menemen'de Aynısefa Sosyal Tesisleri Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Menemen'de Aynısefa Sosyal Tesisleri Açıldı

Menemen\'de Aynısefa Sosyal Tesisleri Açıldı
01.08.2025 11:18  Güncelleme: 11:20
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Menemen Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Aynısefa Sosyal Tesisleri, geniş katılımlı bir törenle açıldı. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen'in sosyal yaşamını zenginleştirmek için projelere devam edeceklerini duyurdu.

Menemen Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Aynısefa Sosyal Tesisleri, kafe restoran konseptiyle geniş katılımlı bir törenle kapılarını açtı.

Menemen Belediyesi, ilçenin sosyal yaşamına katkı sunmaya devam ediyor. Nisan ayında yaptığı açıklamasında "Gelecek aydan itibaren her ay bir açılış yapacağız" diyen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Mayıs ayında başladığı açılış serisini sürdürüyor. İlk olarak Türkelli Kapalı Pazar Yeri'nin açılışını yapan, Haziran ayında ise adeta bir hastane gibi hizmet vermeye başlayan Ulukent Semt Polikliniği'nin açılışını gerçekleştiren Başkan Pehlivan, Temmuz ayında da açılış serisini devam ettirdi. Kent-2'de yer alan Aynısefa Sosyal Tesisleri, vatandaşların da yoğun katılımıyla açıldı.

Açılışta konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, en büyük hayalimiz Menemen'imizi İzmir'in arka bahçesi olmaktan çıkarıp güçlü bir kimliğe sahip, modern, yaşanabilir bir marka kent haline getirmekti. Hamdolsun, artık Menemenimiz bir vizyon şehri oldu. Kent-2 bölgemize; ismini şifa kaynağı Aynısefa çiçeğinden alan, sıcaklığıyla, konforuyla ve kalitesiyle gönülleri fethedecek Aynısefa Sosyal Tesisimizi kazandırdık. Türkiye Yüzyılı'nın yıldız ilçesi Menemen olacak" dedi.

Açılışların Ağustos'ta da devam edeceğini belirten Başkan Pehlivan, "Menemen 35+" vizyonumuzla yaşam kalitesini artıracak, sosyal hayatı renklendirecek, her bir ferdin kendini değerli hissedeceği projelere hız kesmeden devam edeceğiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesini görmek isteyenler; artık yönünü Menemen'e, Menemen'in güzel insanlarına çevirecek. Açılış serimizi önümüzdeki ay Şehir Parkımızdaki restoranımız ile sürdüreceğimizin müjdesini de buradan ilan etmek istiyorum" dedi.

Başkan Pehlivan'ın konuşması sonrası kurdele töreniyle birlikte açılan Aynısefa Sosyal Tesisleri, sabah kahvaltısından ana yemeklere kadar zengin menüsü ve uygun fiyatlarıyla, vatandaşların hijyen, kalite ve güven içinde aileleriyle vakit geçirebileceği, misafirlerini ağırlayacağı yepyeni bir cazibe noktası olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menemen'de Aynısefa Sosyal Tesisleri Açıldı - Son Dakika

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