Menemen'de binler, cumhuriyet aşkıyla yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Menemen'de binler, cumhuriyet aşkıyla yürüdü

Menemen\'de binler, cumhuriyet aşkıyla yürüdü

Cumhuriyetin 101. yıl dönümünde genç yaşlı binlerce Menemenli, kent stadı önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

30.10.2024 10:36  Güncelleme: 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyetin 101. yıl dönümünde genç yaşlı binlerce Menemenli, kent stadı önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Marşlarımızla göğü inlettiniz, yeri titrettiniz. Sizlerle bir arada olmaktan şeref ve gurur duyuyorum. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun." dedi.

Menemen'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Sabah saatlerinde Atatürk Caddesi'nde geçit töreniyle başlayan kutlamalara katılım yoğun olurken, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan vatandaşlarla birlikte zeybek oynadı. Günün bir sonraki programındaysa Türk Hava Kurumu Menemen Şubesi ve İzmir Model Uçak Kulübü'nün maket uçak gösterisi ilgiyle izlendi.

Cumhuriyetin 101. yıl dönümü için Menemen'de gerçekleştirilen kutlamalarda heyecanın ve milli gururun en güzel anlarıysa akşam yaşandı. Belediyenin düzenlediği organizasyonda stadyum önünden başlayan Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi. Lise Yolu ve Sevgi Yolu güzergahıyla Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşe, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan eşi Filiz Pehlivan ile katıldı. Yürüyüş boyunca yol üstündeki evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlar, ellerindeki bayrakları sallayarak korteje destek verirken, cumhuriyetin en güzel marşları da hep bir ağızdan söylendi.

"Cumhuriyet demek milli irade demektir"

Yürüyüşün sonunda Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan sahnede vatandaşlara hitap eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Cumhuriyet demek Anadolu'nun bir köyünde dünyaya gelen çocuğun cumhurbaşkanı olabilmesi demektir. Cumhuriyet, kadınlarımızın en büyük kazanımı demektir. Cumhuriyet, milli irade demektir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserimdir.' dediği cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en değerli miras ve vazgeçilmez bir kazanımdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan nasıl ki 'Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.' demişse, işte cumhuriyet; yönetenlerin efendi değil, hizmetkar olduğu yönetim biçimidir. Ben de Aydın Pehlivan olarak sizlerin oylarıyla ne kadar Menemen'in şehr-i eminiysem, o kadar da Menemen'in hizmetkarıyım ve cumhuriyetin bana verdiği bu hizmetkarlık görevinden şeref duyuyorum, onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye! Cumhuriyet Bayramımızın 101. yılı kutlu olsun." dedi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın konuşması sonrası gecenin karanlığını havai fişekler adeta gündüze çevirirken, etkinlik DJ performansıyla son buldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Menemen, Yerel, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menemen'de binler, cumhuriyet aşkıyla yürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:54 İnsanlık dışı zulüm Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler
16:49 Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti
16:17 Kerem Kınık’ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
16:13 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:40 Japonya’da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti Japonya'da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 17:59:51. #1.13#
SON DAKİKA: Menemen'de binler, cumhuriyet aşkıyla yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.