Menemen\'de binler, cumhuriyet aşkıyla yürüdü

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Cumhuriyetin 101. yıl dönümünde genç yaşlı binlerce Menemenli, kent stadı önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Marşlarımızla göğü inlettiniz, yeri titrettiniz. Sizlerle bir arada olmaktan şeref ve gurur duyuyorum. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun." dedi.

Menemen'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Sabah saatlerinde Atatürk Caddesi'nde geçit töreniyle başlayan kutlamalara katılım yoğun olurken, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan vatandaşlarla birlikte zeybek oynadı. Günün bir sonraki programındaysa Türk Hava Kurumu Menemen Şubesi ve İzmir Model Uçak Kulübü'nün maket uçak gösterisi ilgiyle izlendi.

Cumhuriyetin 101. yıl dönümü için Menemen'de gerçekleştirilen kutlamalarda heyecanın ve milli gururun en güzel anlarıysa akşam yaşandı. Belediyenin düzenlediği organizasyonda stadyum önünden başlayan Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi. Lise Yolu ve Sevgi Yolu güzergahıyla Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşe, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan eşi Filiz Pehlivan ile katıldı. Yürüyüş boyunca yol üstündeki evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlar, ellerindeki bayrakları sallayarak korteje destek verirken, cumhuriyetin en güzel marşları da hep bir ağızdan söylendi.

"Cumhuriyet demek milli irade demektir"

Yürüyüşün sonunda Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan sahnede vatandaşlara hitap eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Cumhuriyet demek Anadolu'nun bir köyünde dünyaya gelen çocuğun cumhurbaşkanı olabilmesi demektir. Cumhuriyet, kadınlarımızın en büyük kazanımı demektir. Cumhuriyet, milli irade demektir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserimdir.' dediği cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en değerli miras ve vazgeçilmez bir kazanımdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan nasıl ki 'Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.' demişse, işte cumhuriyet; yönetenlerin efendi değil, hizmetkar olduğu yönetim biçimidir. Ben de Aydın Pehlivan olarak sizlerin oylarıyla ne kadar Menemen'in şehr-i eminiysem, o kadar da Menemen'in hizmetkarıyım ve cumhuriyetin bana verdiği bu hizmetkarlık görevinden şeref duyuyorum, onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye! Cumhuriyet Bayramımızın 101. yılı kutlu olsun." dedi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın konuşması sonrası gecenin karanlığını havai fişekler adeta gündüze çevirirken, etkinlik DJ performansıyla son buldu. - İZMİR