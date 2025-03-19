Menemen\'de Çanakkale Şehitleri anıldı

Menemen'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla çelenk sunma programı, tiyatro gösterisi ve şehit yakınları ile gaziler için iftar programı düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 110'uncu yıldönümü dolayısıyla Menemen'de bir dizi etkinlik düzenlendi. İlk olarak Yıldıztepe Şehitliği'nde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene İlçe Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği temsilcileri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Menemen Şubesi temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerimiz ile ilçe protokolü katıldı.

Şehitlikte düzenlenen resmi törende; Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Menemen Temsilcisi Fatih Aslan tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Okunan duaların ardından Şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Anma programı Menemen Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam etti. Menemen Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı programda, tiyatro gösterisi, şiirler ve 18 Mart Oratoryosu izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Gençlerin gösterisi izleyenlerden uzun süre alkış aldı.

"En kutsal emanet"

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Menemen Belediyesi'nin Tepe Sosyal Tesisleri'nde şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlediği iftar programı ile devam etti. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Bugün bizler, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, hür ve bağımsız bir vatanda huzur içinde yaşıyorsak, bunu vatan uğruna can veren kahraman şehitlerimize ve gazilik onurunu taşıyan yiğitlerimize borçluyuz. Onların bizlere bıraktığı en kıymetli emanet, siz değerli şehit anneleri, babaları, eşleri, kardeşleri ve evlatlarısınız. Sizler, bu vatanın en aziz mirası, en kutsal emanetisiniz. Başımızın tacı, gönlümüzün en müstesna yerindesiniz" diye konuştu.

Menemen'in de tarih boyunca bağımsızlığın, vatan sevgisinin ve Atatürk'ün izinde yürüyen insanların kenti olduğuna dikkat çeken Başkan Pehlivan, "Bizler, geçmişimizden aldığımız ilhamla, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Türk askerinin dünden bugüne bayrağına, namusuna, vatanına el uzatanlara karşı canıyla kanıyla son nefesine kadar mücadele ettiği her yer destandır, her yer bir Çanakkale'dir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilik onurunu gururla taşıyan kahramanlarımızı minnet ve şükranla anıyoruz. Onların fedakarlıkları sayesinde bugün bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Çanakkale Zaferimizin 110. Yıldönümü kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.

Başkan Pehlivan'ın konuşması sonrasında sahneye çıkan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği, Başkan Pehlivan'a, gaziler ve şehit ailelerine olan desteğinden dolayı plaket ve çiçek takdim etti. İftar programı çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - İZMİR