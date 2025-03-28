Menemen\'de gönüller bu kez sahurda buluştu

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, AK Parti Menemen İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen sahur programına katıldı. Birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı sahurda, Başkan Pehlivan, "Menemen'i Türkiye yüzyılına yakışır bir kent yapma kararlılığımızdan bir an bile taviz vermeyeceğiz" dedi.

Ramazan ayının son günleri yaşanırken, Menemen anlamlı bir sahur programına ev sahipliği yaptı. AK Parti Menemen İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen sahur programına önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

Ramazan ayının manevi bütünleştiriciliğinde birlik ve beraberlik mesajları verilen programda konuşan Başkan Pehlivan, "Bu güzel sahur programımızda da sayın bakanımla, kıymetli il başkanımla, değerli AK ailemle birlik beraberliğimizi daha da perçinliyoruz. Türkiye yüzyılı hedeflerimize engel olmaya çalışan odaklara karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki mücadelemize, bugün her zamankinden daha fazla sahip çıkmak zorundayız. Farklılıklarımız üzerinden bizleri ayırmaya çalışanlara, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışan fitne odaklarına asla geçit vermemeliyiz" dedi.

Öğretmenler iftar sofrasında buluştu

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, bir diğer Ramazan programında öğretmenlerle iftar sofrasında buluştu. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin de katıldığı iftarda konuşan Başkan Pehlivan, "Sizler, ülkemizin yarınlarını şekillendiren, bilgiyle yoğrulmuş bir neslin mimarlarısınız. Büyük fedakarlıklarla, sabırla ve sevgiyle öğrencilerinize yol gösteren, onların hayata en iyi şekilde hazırlanmasını sağlayan siz değerli öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır" ifadesini kullandı. Başkan Pehlivan ayrıca kendisinin de ilkokul öğretmeni olan Fatma Yalçın'a çiçek takdim etti. - İZMİR