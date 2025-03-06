Menteşe\'de Okul Kantinlerine Denetim

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Muğla'nın Menteşe ilçesi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumsal kantin, yemekhane, büfe ve çay ocakları gibi gıda işletmeleri, İlçe Gıda Denetim Komisyonu tarafından denetlendi.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü koordineli bir şekilde yürütülen denetimlerde, okul kantinlerinde üretilen gıdalar kontrol edildi. İlçede resmi ve özel okullarda bulunan 42 kantin ve 25 yemekhane denetime tabi tutuldu.

Denetimlerde, öğrencilerin güvenilir gıdaya ulaşması için kantin, yemekhane, kafeterya ve büfelerde kontroller yapıldı.

Periyodik kontrollerin devam edeceği belirtildi. - MUĞLA