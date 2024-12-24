Menteşe'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Menteşe'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan yoğun yağış, cadde ve sokaklarda su baskınlarına yol açtı. Bazı araçlar su içinde mahsur kaldı, trafik aksamaları meydana geldi. Belediye ekipleri su baskınlarıyla mücadele etmek için hızlı bir şekilde müdahale etti.

24.12.2024 18:00  Güncelleme: 18:08
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Menteşe'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağış, cadde ve sokaklarda su baskınlarına yol açtı.

Muğla'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar kısa süre içinde suyla dolarken, bazı araçlar suyun içinde mahsur kaldı. Trafikte aksamalar yaşanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışın etkisiyle özellikle yollar su altında kalırken, mahsur kalan araçlar için belediye ekipleri ve çekiciler seferber oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan yolları açmak için hızlı bir şekilde müdahale etti ve araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı. Bazı ev ve iş yerlerinde ise su baskınları yaşandı. Yağışların önümüzdeki saatlerde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Menteşe\'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kaynak: İHA

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