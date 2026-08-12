Menteşe'de Türk Bayrağı Yakıldı - Son Dakika
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Menteşe'de Türk Bayrağı Yakıldı

Menteşe\'de Türk Bayrağı Yakıldı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kadın, mağaza önündeki Türk bayrağını yakarak kaçtı. Polis araştırıyor.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA)- Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı bulunan Türk bayrağı, yoldan geçen bir kadın tarafından yakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Kurşunlu Meydanı çevresinde meydana geldi. Bir mağazanın önünde asılı bulunan Türk bayrağını fark eden kadın, bayrağı elindeki çakmak ile yaktı.

Sabah saatlerinde iş yerini açan mağaza sahipleri, Türk bayrağının yakılmış olduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Polis ekipleri, görüntülerden kimliğini belirlemeye çalıştığı kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Menteşe'de Türk Bayrağı Yakıldı - Son Dakika

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