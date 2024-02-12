Merkezefendi Belediyesi Gümüşçay Mahallesi\'nde yeni Halk Ekmek büfesi açtı

Yerel

Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların hem ekonomik hem de kaliteli sıcak ekmek tüketimine destek olmak amacıyla 23. Merkezefendi Halk Ekmek büfesini Gümüşçay Mahallesi'nde hizmete açtı.

Belirli periyotlar ile her geçen gün büfe sayısı artan Merkezefendi Halk Ekmek ilçe geneline yayılıyor. Gümüşçay Mahallesi'ne kurulan büfe ile Merkezefendi Halk Ekmek büfe sayısı 23'e yükseldi. Yeni büfe Gümüşçay Mahallesi 4209 Sokak'ta bulunan park içinde hizmet veriyor. Merkezefendililerin hem ekonomik hem de kaliteli sıcak ekmek tüketimine katkı sağlayan büfelerde ekmek satışları, sabahın erken saatlerinde başlıyor.

HİZMET NOKTALARI

Merkezefendi Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Merkezefendi Halk Ekmek' uygulaması kapsamında Karahasanlı Mahallesi Alperen Ersoy Kapalı Pazar Yeri önü, Alpaslan Mahallesi 5505 Sokak, Karaman Mahallesi Muhtarlık arkası, Sümer Mahallesi Kapalı Pazar Yeri yanı, Akkonak Mahalle Muhtarlığı yanı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 321 Sokak, Sevindik Mahallesi 2309 Sokak, Muratdede Mahallesi Merkezefendi Kapalı Pazar Yeri yanı, Sırakapılar Mahallesi 1788 Sokak, İlbade Mahallesi 110 Sokak park içi, Değirmenönü Mahallesi 1739 Sokak, Merkezefendi Mahallesi 29 Ekim Bulvarı (Merkezefendi Zabıta Müdürlüğü Ek Hizmet Binası) önü, 1200 Evler Mahallesi 1200 Evler Pazaryeri karşısı park içi, Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler Caddesi park içinde, TOKİ Kayaköy Konutları'nda muhtarlık binası önünde, Gültepe Mahallesi Pazaryeri yanında, Yeni Mahalle Pazar Yeri'nin önünde, Muratdede Mahallesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezi önünde, Adalet Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Umut-1 sitesinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Durmuş Çoban Cami karşısında, Karahasanlı Mahallesi Hilal Cami arkasında, Selçukbey Mahallesi 648 sokak Umut-2 sitesinde ve Gümüşçay Mahallesi 4209 Sokak'ta bulunan park içinde hizmet veriliyor.