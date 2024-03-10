Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar'da vatandaşlarla bir araya geldi

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar'ın Kuskan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi, "Başkan herkesi sahiplenecek, işçiyle işçi, esnafla esnaf, çiftçiyle çiftçi olacak, herkese ulaşacak. Belediye herkese bakacak. Bizim belediyemiz herkese bakıyor ve gücü de yetiyor" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Seçer, Gülnar ilçesi Kuskan Mahallesi'nde mahalle toplantısı düzenledi. Toplantıya Başkan Seçer'in yanı sıra CHP Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede, Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Talat Dinçer, İl Başkanı Koral Ömür, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer, İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, Gülnar İlçe Başkanı Mesut Bakır, Meclis üyeleri ve Meclis üyesi adayları, ilçe örgütü yöneticileri, muhtarlar ile Kuskan halkı katıldı.

Buluşmada konuşan Başkan Seçer, Gülnar için verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"BİZİM BELEDİYEMİZ HERKESE BAKIYOR VE GÜCÜ DE YETİYOR"

"Bizim için söz esastır. Başkanlık böyle yapılır. Her şeyden önemlisi başkan halka güven vermeli. Halk 'Başkanın partisine geçmişte oy verip vermediğim önemli değil. Bu başkan verdiği sözü yerine getiriyor. Kimseye yalan konuşmuyor, yaptığı işi dürüst yapıyor. Kimseyi ayırmıyor' diye düşünmeli. İyi bir başkanın ağzında kin, nefret söylemi, sevgisizlik, saygısızlık olmaz. İyi bir başkan halkı, çocuğu, kadını, yaşlıyı ihtiyaç sahibini, köylüyü sever. Başkan herkesi sahiplenecek, işçiyle işçi, esnafla esnaf, çiftçiyle çiftçi olacak, herkese ulaşacak. Belediye herkese bakacak. Bizim belediyemiz herkese bakıyor ve gücü de yetiyor."

Gülnar'a yönelik yatırım ve hizmetleri anlatan Seçer, ilçede yeni kurulan tarımsal sulama kooperatifinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, sulama borusu desteğinden faydalanabilmek için Büyükşehir'e talepte bulunmanın yeterli olduğunu belirtti. Her bölgeye ihtiyacına göre destek götürdüklerini söyleyen Seçer, Gülnarlı yetiştiricilere verdikleri küçükbaş hayvan desteğine değindi. Yetiştiricilere sadece hayvan vermediklerini kaydeden Seçer, aşı, ilaç, yem gibi ihtiyaçlar için de sürekli takipte olduklarını belirterek, "Hizmet böyle olur. Yaptığın işi takip edeceksin. Halka iç içe, gönül gönüle olacaksın" dedi.

Hizmetlerin yurttaşların vergilerinden gelen paylar ile hayata geçirildiğinin altını çizen Seçer, şöyle devam etti:

"Bizim kaynaklarımız sizlerin vergileridir. Değerli yurttaşlarım; öyle tepeden yüksekten konuşanlara bakmayın. Mahkeme kadıya mülk değil. Biz sizin oyunuzla görev yapıyoruz. Siz oy veriyorsunuz, seçiyorsunuz, sonra para gönderiyorsunuz. İşte bütün bu kesintilerden geliyor bu kaynak. Kul hakkının sorumluluğu ağırdır. Bu iş değerini bilen dürüst insanlar için çok kutsal bir görev. 2019 yılında sizlerin desteğiyle Belediye Başkanı oldum. Ama 'Kul hakkı' dendi mi biz esas duruşa geçeriz. Dinen de hukuken de insanlık olarak da. Hiç merak etmeyin, Belediyemiz sağlam ellerde."

Geride kalan 5 yıllık dönemde pandemi, deprem, ekonomik kriz gibi birçok zorlu dönemi atlattıklarını dile getiren Seçer, şunları kaydetti:

"İKİNCİ 5 YIL ÇOK DAHA BÜYÜK HİZMETLER GELECEK"

"Ama biz güçlü bir belediyeyiz. İkinci 5 yıl çok daha büyük hizmetler gelecek. Bu size sözümdür. Bu yaptığımız hizmetlerin çok ötesinde hizmetler olacak. Çünkü 2019'daki gibi belediyenin hesapsız kitapsız bir kasası yok. Borcu, harcı yok. Hesapsız kitapsız borçları ödemek zorunda kaldık. Milyarlarca lira borç ödedik. O bizim cebimizde olsa size yol olarak dönerdi. Ilısu 10 kere biterdi. Bütün yollarımız bir kez daha yapılırdı. Daha çok tarımsal destek olurdu ama kötü günler bitti. Şimdi çok rahatız. Sadece Gülnar'da değil, her yerde çok daha güzel işler yapacağız."

Seçer, 31 Mart seçimlerinde desteğini istediği yurttaşlara, şöyle seslendi:

"5 yıldır uygulamalarımızdan memnun olanlar, bizi sevip sayanlar, 'Bu başkan bizler için çalışıyor, Mersinlileri seviyor, ayrım yapmıyor, hizmetin en iyisini yapıyor' dediğiniz zaman oyunuza talibiz. 5 yıllık hizmetlerinden memnun olanların oyunu istiyorum."

Gülnar'da Bayram Ali Dede'nin Başkan olacağına yürekten inandığını söyleyen Seçer, şunları dile getirdi:

"Bayram Ali beni yanıltmaz. Benim asla yüzümü kara çıkarmayacak. Eğer Gülnar Belediye Başkanı olursa sizin için çalışacak, eksik kaldığı noktada Vahap Başkanı yanında. Ben kardeşimizin yanında olacağım. Sizlerden destek istiyorum. Kuskan'da eksik kalan her noktada Bayram Ali Başkanın yapacağı iş ve verdiği söz Vahap Seçer'in sözüdür, görevidir ve işidir."

Seçer'in Gülnar'a hizmetlerini esirgemediğini kaydeden CHP Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede ise geçim kaynağı tarım olan Gülnarlılara desteklerin daha da artacağını kaydetti. Büyükşehir Belediyesi'nde Vahap Seçer'in Gülnar'da ise kendisinin ortaklaşa çalışacağını kaydeden Dede, "Kooperatifimiz ile iş birliğinde sizlere zeytinyağı fabrikası yapacağız. 31 Mart'ta bana, Meclis Üyesi Adayı Eyüb İlhan'a ve Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Vahap Seçer'e verdiğiniz oy helaldir. Hakkını vereceğiz, sizlere kesinlikle mahcup olmayacağız. Biz Hizmet İttifakı'nı kuracağız. Gülnar'da kimsenin siyasi partisine ve verdiği oya bakmadan hizmet edeceğiz" diye konuştu.