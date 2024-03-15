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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'un çalışan, üreten insanların kenti olduğunu söyledi.

Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Anamur Hal Kompleksi Temel Atma, Anamur Emekli Evi ile Okuma Salonu Açılış ve Tarımsal Destekler Töreni'ne katıldı. Seçer, daha sonra Anamurlu vatandaşlarla iftar yaptı.

Anamurlularla bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Seçen, "Anamur, çalışan, üreten insanların kentidir. Yazan, çizen, okuyan, ülke sorunları ile ilgilenen, Türkiye'nin her yerinde yaptığı görevlerle Mersinimizi onurlandıran Anamurlularla beraber olmaktan mutluyum" dedi.

Anamur'un en önemli gelir kaynağının tarım olduğunu vurgulayan Seçer, tarımsal ürünlerin pazarlandığı halin ilçeye yakışmadığını kaydetti. Seçer, "Bu kadar değerli ve önemli ürünler yetiştiriliyor. Bunlar ekonomik değeri yüksek ürünler. Anamur çalışıyor, üretiyor, kazanıyor ama ürünlerini pazarladığı Anamur'a yakışır bir toptancı sebze ve meyve hali yok. Emin olun önümüze bürokratik engeller çıkartılmasaydı, şu ana kadar Anamur halini bitirmiş olacaktım" diye konuştu.

Hafriyat çalışmalarını bitirdiklerini ve istinat duvarlarının yapıldığını aktaran Seçer, çalışmaların kısa sürede bitirileceğini kaydetti.

"Her bölgeye uygun tarımsal destekler sürüyor"

Özellikle tahsis konusunda sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Seçer, "Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna, beni ziyaret etti. 'Başkanım bu hal Anamur için önemli. Burada bir tahsis sıkıntısı yaşandığını biliyoruz. Biz katkı sunalım, Ankara'ya gidelim ve bu işe başlayalım.' dedi. Gerçekten de öyle oldu. İşte sivil toplum-belediye dayanışmasının engelleri de aştığını görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Anamur'un en önemli konularının başında tarımsal üretimin geldiğine işaret eden Seçer, her bölgeye uygun tarımsal destekleri yaptıklarına dikkat çekti. Anamur için de bölgeye uygun destek sağladıklarını aktaran Seçer, "Anamur'da olması gereken ne? Eğer fide-fidan dağıtacaksanız buraya uygun çeşitleri dağıtacaksınız. Hatta bölgenin yeni tanıdığı ama yaygınlaşmasında yarar olan çeşitleri destek olarak sunacaksınız. Biz de onun için avokado fidanından passiflora fidanına, ejder meyvesinden diğer meyve çeşitlerine kadar fide-fidan dağıtımını 5 yıldır gerçekleştiriyoruz" dedi.

Üretimin devam etmesi için tarımsal desteklerin önemli olduğunu vurgulayan Seçer, tarıma ayıracakları desteklerin 119 milyon lira olduğunu kaydetti.

"Biz biriz, biz bir milletiz"

Seçer, 5 yıllık görev süresi boyunca Mersin halkına memnuniyetle hizmet yaptıklarını vurgulayarak, "5 yıl boyunca vatandaşlarıma memnuniyetle hizmet ettim. Bana oy veren de vermeyen de sağ olsun. Oy verene de vermeyene de hizmet yaptım. Vicdanen rahatım" diye konuştu. Bölge ve parti ayırmaksızın hizmetleri gerçekleştirirken 'Hizmet İttifakı' çatısı altında Mersin'de yaşayan her vatandaşın oyuna talip olduğunu aktaran Seçer, "Herkesin desteğini istiyorum. Biz biriz, biz bir milletiz. Bizim partimiz, dünya görüşümüz, mezhebimiz, etnik yapımız ne olursa olsun bizim 2 kırmızı çizgimiz var. Biri şanlı al bayrağımız, diğeri Mustafa Kemal Atatürk'ümüz. Gerisi bizim için teferruattır" ifadelerini kullandı.

Üreticiler desteklerden memnun

Hamur Yoğurma Makinesi Desteği Projesi'nden faydalanan Kaşdişlen Muhtarı İbrahim Erdem, Büyükşehir Belediyesinin 4 yıl önce Anamur'da dağıttığı fidanların meyve vermeye başladığını belirterken, Zeytin Fidanı Desteği projesinden faydalanan Merve Selda Toy da "Bir kadın çiftçi olarak, yanımızda olduğunuz sürece elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından emekli evi ile okuma salonunun açılışı yapıldı, Anamur Hal Kompleksi'nin temeli atıldı. Tarımsal dağıtım törenin ardından Başkan Seçer, Anamurlu vatandaşlarla iftar yaptı.

Anamur'a 3 yeni hizmet

Hal esnafının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projelendirilen Anamur Hal Kompleksi'nde 125 dükkanın yanı sıra, sandık depoları, idari bina, market, bankamatik, berber, mescit, restoran, her biri 75 metrekare 5 ambalaj dükkanı, otoparklar ve kantar alanı yer alıyor. Büyükşehir Belediyesinin ilçeye kazandırdığı emekli evi, büyük ve küçük etkinlik alanı, oturma odası ve kütüphane ile yaş almış vatandaşlara hizmet verecek. Yeni Nesil Kütüphane ise teknolojik ve sosyal donatılı çalışma alanlarıyla gençlerin hizmetine sunulacak. - MERSİN