Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Bayram Programında Konuştu

Mersin Valiliği tarafından düzenlenen resmi programda konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "İnsanlarda pozitif bir hava ve enerji var. Umut ediyorum tüm dünya için her şey güzel olsun, barış olsun. Kardeşlik, bolluk, bereket, iyiye dair ne varsa bayram onları getirsin" dedi.

Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Başkan Seçer, Ramazan Bayramı programı kapsamında kamu görevlileri ve halkla bayramlaştı. Mersin'de vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için görev başında olduklarını belirten Başkan Seçer, "Bayram boyunca otobüslerimiz ücretsiz. Çocukların hoşça vakit geçirebileceği MERCAN 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezimiz, okuma salonlarımız, Tarsus Doğa Parkımız açık. Sahilimiz her yönüyle hazır. Çocukları parklarımıza, trafik parkına getirsinler. Bayram boyunca güzel vakit geçirsinler. Bütün birimlerimiz işlerinin başında. Belediye otobüslerimiz de Güneykent, Çiftlikköy ve Akbelen mezarlıklarımıza ücretsiz servis yapacak" diye konuştu.

Yurttaşların herhangi bir talepte 'Alo 185'i arayabileceklerini kaydeden Seçer, "Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Sadece ülkemize değil, tüm dünyaya güzel dileklerim olsun. Bayram uğurlu gelsin, güzellikleri, bolluğu, bereketi, kardeşliği getirsin. Her şey çok daha güzel olsun" ifadelerini kullandı.

"Oy oranı 5 yılın memnuniyetinin sonucudur"

Yüzde 60 civarında bir oyla tekrar belediye başkanı seçilmekten duyduğu mutluluğu da dile getiren Seçer, mutluluğun yanı sıra sorumluluğunun da arttığının bilincinde olduğunu söyleyerek, "Vatandaşlarımız rahat olsunlar, bu yüzde 60 oy oranı 5 yılın memnuniyetinin sonucudur. Tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Oy vermeyen, destek olmayanlar da endişe etmesin, ben onların da belediye başkanıyım. Onların talepleri, hassasiyetleri, şikayetleri benim başımın tacıdır. Onları memnun etmek için çalışmalarımız daha da sıklaşarak devam edecek. Mersin'den yana kimsenin endişesi olmasın" dedi.

Mersin'de birliği ve beraberliği daim kılmak için çalışmaya devam edeceklerini de vurgulayan Seçer, bir yandan rutin hizmetleri sürdürürken bir yandan da vizyon projeleri hayata geçireceklerine dikkat çekti. Seçer, "Başta raylı sistemler, özellikle sosyal projelerin son derece önemli olduğunu biliyoruz. Sosyal konutları hayata geçireceğiz. Daha geniş park, rekreasyon alanları, vatandaşlarımızın zaman geçireceği alanlar üreteceğiz" diye konuştu.

"Herkese hizmetlerimiz sürecek"

Kentin her noktasına ve her kesimine yönelik hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Seçer, "Kentimiz daha temiz olacak. Trafik sorunumuz daha minimize olacak. Temizlikten, kentin düzeninden, estetiğinden asla taviz vermeyeceğiz. Herkese hizmetlerimiz sürecek. Kültür-sanat, spor etkinlikleri yine devam edecek. Modern, çağdaş, huzurlu, gülen ve mutlu insanlar yoğun olduğu bir kent olmaya dair ne varsa ben gecemi gündüzüme katarak her şeyi yapacağım. Bu konuda Mersinliler lütfen rahat olsunlar" sözlerine yer verdi. - MERSİN