Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Yenice Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. Açılışta ilçelilere seslenen Başkan Seçer, "31 Mart'tan sonra da buradayız. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı göreve geldiği günden bugüne gece gündüz, yağmur çamur, pandemi, deprem, ekonomik kriz, yangın demedi. Türkiye'nin her tarafında Mersin Büyükşehir Belediyesi izini ve hizmetini bıraktı" dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Seçer'in Yenice Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. Açılışa Başkan Seçer'in yanı sıra CHP Tarsus İlçe Başkanı Selahattin Şahin, CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç, CHP il ve ilçe örgütlerinin yöneticileri, partililer, Meclis üyeleri ve Meclis üyesi adayları ile Yeniceli yurttaşlar katıldı.
Yenice halkıyla bir araya gelen Başkan Seçer, seçimlere giderken enerjilerinin yüksek olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:
"ÇALIŞAN, HİZMET EDEN KAZANIR"
"Çalışan, hizmet eden kazanır. 2019'dan bu yana Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları çalıştı. Büyükşehir Belediye Başkanları, Türkiye'nin her noktasında halka dokunan hizmetleriyle ve sosyal belediyecilik anlayışları ile konuşuldu. Bunların içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi özellikle sosyal belediyecilikte tarih yazdı. Türkiye'nin bu konudaki en iyi projelerinin altına imza atan belediyesi oldu. Çalıştık, çok çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz.
"31 MART'TAN SONRA DA BURADAYIZ"
31 Mart'tan sonra da buradayız. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı göreve geldiği günden bugüne gece gündüz, yağmur çamur, pandemi, deprem, ekonomik kriz ve yangın demedi. Yeni Belediye Başkanı'mız Ali Boltaç da güzel hizmetler yapacak. Biz biriz, beraberiz bakın bir aradayız. Bir arada olursak önümüzde engeller kalmaz. Her tarafa adaletli hizmet yapıyoruz, Yenice biz gelene kadar adaleti görmedi, kimse buraya uğramadı."
5 yılda Yenice'ye 44 bin ton asfalt döküldüğünü aktaran Seçer, şu bilgileri verdi:
"HER BÖLGEYE HİZMETİ GETİRDİK"
"20 yılda kullanılan asfaltı 1 yılda kullandık. Adaleti getirdik, her bölgeye hizmeti getirdik. Hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık. Herkesin suyu var, herkesin yolu var. Olan imkanları sonuna kadar kullandık, kullanmaya da devam ederiz. MESKİ, Mersin Büyükşehir Belediyesi her zaman yanınızda. Bizim bürokratlarımız vatandaşa tepeden bakmaz, her zaman yanlarında olur, olmaya da devam edecek. Ali Başkanla beraber, 31 Mart'a giderken desteğinizi istiyoruz. Tarsus'ta Ali Boltaç'a, Büyükşehirde Vahap Seçer'e desteğinizi bekliyoruz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz, sizleri seviyoruz."
CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç da 1 Nisan sabahı memlekete huzuru, barışı, kardeşliği ve bir arada olma kültürünü getireceklerini vurgulayarak, bunu vatandaşlarla birlikte başaracaklarının altını çizdi. Boltaç, şunları dile getirdi:
"Önümüzdeki 5 yıllık süreçte Yenice'ye Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'le birlikte doludizgin hizmet etmeye geliyoruz. Bu iş parti işi değil, bu iş Vahap Başkanımın dediği gibi 'gönül işi.' Size söz veriyorum: Yenice önümüzdeki 5 yıllık süreçte Tarsus'un parlayan yıldızı olacak, altın çağını da sizlerle beraber yaşatacağız."
Konuşmaların ardından zafer pozu verilmesiyle program sona erdi.
Açılışın ardından Yenice'de esnaf ziyareti yapan Seçer, ilçe halkı tarafından sevgiyle karşılandı. Yeniceli yurttaşlar, Seçer'e destek sözü verdi. Seçer ise gelecek dönemde de her kesime dokunmaya devam ederek Mersinli yurttaşların yanında olacaklarını belirtti.
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